KONCERT KISMARTON Augusztus 17., csütörtök 11 óra – Esterházy-kastély: Nyári matiné. Joseph Haydn Brass: Haydn udvarias… Augusztus 18., péntek 11 óra – Esterházy-kastély: Nyári matiné. Haydn Quartet: Haydn utazik.

SZÍNHÁZ SZENTMARGITBÁNYA Augusztus 17–20., csütörtök–vasárnap 20 óra – Szentmargitbányai Kőfejtő: Opera a kőbányában 2023: Carmen. Mindazok, akik még nem látták a kőfejtő nyári szezonjának előadását, már csak a héten pótolhatják be lemaradásukat. A Carmen című operát július 12-én mutatták be Szentmargitbányán, az utolsó előadást pedig augusztus 20-án, vasárnap játsszák.

RENDEZVÉNY KISMARTON Augusztus 16., szerda 10.30 – Esterházy-kastély: Vártúra családoknak. A kastély izgalmas túrát kínál 8 éves kortól: felfedezhetik az Esterházy-kastélyt, legszebb termeivel, és nyomon követhetik az udvari hétköznapok leglenyűgözőbb titkait is. Szó esik az asztali modorról, az öltözködésről, a személyes higiéniáról és a fejedelmi gyermekek neveléséről is. A vezetett túra kb. 60 perc. Augusztus 20., vasárnap 13 óra – Esterházy-kastély: Regency-piknik vidéken. A ma népszerű Bridgerton-sorozat vagy a klasszikusnak számító Jane Austen-regényekhez hasonló világba, II. Esterházy Miklós korába csábít közösen az eggenburgi Koch Kultur Museum és a kismartoni Esterházy-kastély csapata, egy jó hangulatú történelmi piknikre. A programon – élő zene mellett – a 19. század nemességének szabadban történt étkezéseit idézik meg, amelyen kiderül az is, hogy hogyan került a brit piknik az Esterházyudvarba, és milyen ételeket ettek akkor, és milyen ízűek ma az akkori receptek.