Több helyszínen – a Szedreskertben, a Zarkaházi-kastélyban, valamint a katolikus templomban és a környékbeli utcákban – számos kulturális, zenei és szórakoztató program fogadja a látogatókat a Szentkirályi napokon – tudtuk meg Tóth Kálmántól, a városrész önkormányzati képviselőjétől. Augusztus 20-án Szent István király ünnepéhez kapcsolódó búcsút tartják az itt élők, de már augusztus 18-ától elkezdődnek a rendezvények a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör szervezésében.

- Az önkormányzati támogatás adja a gerincét, de több, komoly cég is a Szentkirályi napok mögé állt és szponzorálja, így tudtuk ezt a két és fél napot leszervezni – mondta el Tóth Kálmán frakcióvezető, önkormányzati képviselő. Szólt arról is: a déli városrész ünnepe ez, a szentkirályiak, a gyöngyöshermániak, a bogátiak és a szőlősiek összetartozását is erősíti ez a programsor. Idén is több ezer embert várnak nemcsak Szombathelyről, hanem a környező falvakból is.

Pénteken 17.30 órakor a Zarkaházi Szalonban Csizmadia Attila emlékkiállítás nyílik. A Szedreskert nemrég, európai uniós forrásból felújított színpadán 19 órától DJ Whitenegro, 22 órától pedig Katapult DJ szolgáltatja a zenét. Szombaton 9 órakor az V. Szent István Közösségi Emlékfutás rajtolhat el. A Szedreskertben 10.30 órakor Frédi Bábszínháza, 14 órakor Nagy Jonathan, 15 órakor a Holttér, majd a Batyu Fusion, a Big Mouse Band szórakoztatja a kilátogatókat. 20 órakor a Jambo zenekar, 21 órakor Matyi és a Hegedűs lép fel.

Az államalapítás ünnepén a szentmisét 10 órakor ünnepi műsor, majd Szombathely Város Koncert Fúvószenekarának zenés felvonulása követi. A fúvósok 12 órakor a Szedreskertben is koncerteznek, majd a Sunday Brunch, a Káosz Rock, a Red Rockets, Meggie, a Dózis, végül pedig a Köszi Zíben szórakoztatja a nagyérdeműt. A Szentkirályi napokat ezúttal is tűzijátékkal zárják augusztus 20-án 23 órakor.