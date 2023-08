Kézműves ékszerek, kerámiák, fonott kosarak, kézzel faragott tárgyak, egyedi textilek és megannyi kincs – minden évben ugyanolyan (talán még az árusok helyére is emlékszünk), mégis újra és újra látni és érezni kell: beleszippantani a levendulás szappanba, végig simítani a festett bögre pöttyein, egy pillanatra – gondolatban – újra gyereknek lenni a sok fakardot látva. Kellemesen nyüzsgő volt a forgalom péntek reggel az Öreg Város Vásárban. A négyéves Bianka édesanyjával - római öltözetben - járta végig a standokat. Minden évben eljönnek, nagyon szeretik a fesztivált, amely az idén két újdonságot biztosan tartogat számukra: a Vépen élő kislány idén először öltött jelmezt és most először maradnak a felvonulásra is.