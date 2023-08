Tizenkettedik alkalommal hívja a Mesés Kelet rajongóit Miraculum-Szultániába a MIRA Orient Art Kulturális és Jóléti Alapítvány. Augusztus 25-27-én a mozinál a jókedv és a jóság találkozik – a Savaria Történelmi Karnevál három napja alatt tradicionális és új programokkal is várják az érdeklődőket. Bangó Mária Mira elnök elmondta: tavaly 274 önkéntessel dolgoztak együtt. Az idén is számítanak az önkéntesek jelentkezésére, akik a szervezésben, az adminisztrációban, a beltéri és színpadi munkában segítenének. Programjaik között említette a hajfonást, hennafestést, arcfestést, csillámtetkót, háremfotózást. Üvegműves alkotások, illattúra, szombathelyi tánccsoportok fellépése, háremrablás is várható, és az idén is lesz fotókiállítás a moziban Popa Kornél András és Molnár Szilvia fine art alkotásaival. Szombaton a Mensa HungarIQa készül kvízekkel, szellemi vetélkedőkkel. Serczik Károlyné babagyűjteményét a civil központban nézhetik meg a látogatók. Szombaton – hagyományosan – átadják a Rolika Vándorcipő díjat. A jótékonysági helyszínen a programok ingyenesek, a látogatók adományaiból az alapítvány a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskolát támogatja.

Aktív családi élménynapra hív augusztus 5-én, szombaton a Vasi-Hegyhát Natúrparkba, a Jeli Arborétumba a Hegypásztor Kör. A nap a természetről, a túrázásról, a családokról és a Vasi-Hegyhát településeiről, értékeiről szól majd – a programokat Nagy Krisztina ismertette. Az arborétum vendégfogadó részénél, a parkolóknál 11-től 19 óráig helyitermék-vásárral, kézműveskedéssel; 13-tól 17 óráig lovaglással, íjászkodással; 14-től 17 óráig jóga-, karate-, ugrókötélbemutatóval, 14.30-tól 15 óráig kutyás ügyességi bemutatóval várják a családokat; 15.30-tól 19 óráig arcfestéshez és lufihajtogatáshoz lehet csatlakozni. Az arborétumból indulnak és oda térnek vissza a túrák 11 órától. Varázskerti séta, kerékpáros és gyalogos vándorlás is szerepelnek a kínálatban.