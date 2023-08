Rumból és Zsennyéről is érkeztek a múlt pénteki bemutatóra a rábatöttösi faluházba. Több mint 30 éve hasonló kiadvány nem jelent meg Rábatöttösről, ezért is örültek a lehetőségnek, hogy a környező településekkel együtt reflektorfénybe kerül a falu – mondta el kérdésünkre Annár István polgármester. Hungarikumpályázat teremtette meg az anyagi fedezetet a húszoldalas kiadvány elkészítéséhez, amely Rum, Zsennye, Rábatöttös kulturális és épített értékeit mutatja be. A polgármesteri köszöntő után V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője méltatta a kiadványt.

A Sennyey, a Rumi, a Bezerédj és a Békássy család története mellett a környék természeti és történeti földrajzáról is olvasható áttekintés. A négy településen (Gutaháza és Rábatöttös idővel egyesült) gazdag hagyaték maradt: a zsennyei arany karperecektől a rumi kelyhen át a családok levéltáráig. De mindenekelőtt az épített örökség, így a zsennyei kastély és a cicellei templom került központba a kiadványban – tudtuk meg dr. Zágorhidi-Czigány Balázstól, a kötet szerkesztőjétől.

A képekkel gazdagon illusztrált füzet technikai szerkesztését Mayer László, a kiadvány grafikai munkáit Németh József végezte. Rum és Zsennye polgármestere, Beni Ferenc és Keresztesné Szilvágyi Hajnalka, a Cicelle Aranyháromszög Művészeti és Kulturális Társaság elnöke, Markó Péter és Horváth István, Rum plébánosa szintén megjelent az ünnepi alkalmon.