A szervezők céljai közt szerepelt a magyar irodalom és népzene népszerűsítése a részben elfeledett, részben a mai figyelem fősodrából kieső kulturális értékek bemutatásával. A népzenei műsorok, irodalmi összeállítások mellett az általános iskolás korosztály számára gyermek előadással is készültek a szervezők. A programsorozat eddigi három előadása is nagy népszerűségnek örvendett a közönség körében, most a sorozat záróakkordja következik. Szombaton 15 órától ismét népzenei koncert és irodalmi összeállítás sorakozik a kínálatban: a Harangláb Népzenei Együttes és Szabó András előadóművész tolmácsolásában moldvai népzene és a határon túli magyar irodalom remekei hangzanak majd a rendezvénypajtában. Az eseménysorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert hálózat program keretében valósul meg.