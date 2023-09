– Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik! Urunk 2023. esztendejében, annak is szeptember 9. napján szüreti felvonulás rendeztetik, melyre minden vaskeresztesi és környékbeli lakos meghívattatik – dobolta ki a kisbíró az Alpesi Fogadónál 14 órakor a szüreti felvonulást. S ahogy mondta, zenészek vezették a színpompás menetet és táncosok ropták víg kedvvel, zenére. Lovas hintón Vaskeresztes elöljárósága haladt, őket vidám népek sokasága követte – helyből és a környező településekről is jöttek a felvonulásra. Másfél órával később már a falu másik végén, a szőlőhegy kapujában járt a menet, ott előkóstolták a Vas-hegy levét. Az ünnepi megnyitón Krancz Tamás polgármester és dr. Hende Csaba, a Parlament alelnöke, országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. A házigazda, Krancz Tamás a borosgazdákkal folytatott beszélgetésére utalva elmondta: a termést illetően nincs ok az aggodalomra, kegyes volt az időjárás a szőlővel. Így arra biztatott mindenkit: fogyassza bátran az óbort, engedje el a munkát, tartsa meg a mulatságot.

– A vidéki élet egyik nagy eseménye, hatalmas munka a szüret, de előtte fejet hajtunk a Jóisten előtt, aki az idén szép termést engedett a szőlősgazdáknak, és meghajtjuk fejünket a szorgalmas szőlőművelők előtt is – fogalmazott Hende Csaba.