A Nagykölked melletti erdő kitűnő vargányázó hely, ám helyi értékekben is dúskál a település - derült ki Nagy Gábor, a Vas Vármegyei Közgyűlés bizottsági elnökének köszöntőjéből. Szólt a falu díszpolgáráról, Novák Dezső kétszeres olimpiai labdarúgó bajnokról is. Ha ottjárunk, elkerülni se tudjuk a lenyűgöző római katolikus templomot, ami 1896-ban Szent Miklós tiszteletére épült. Nagy Gábor kiemelte a szakköri tevékenységet is, ami lehetőséget teremt a beszélgetésekre, összejövetelekre.

Nagykölked története 800 évre nyúlik vissza - hívta fel a figyelmet Francsics Zoltán polgármester, majd beszélt a Zarka, Hettyey, Péchy családokról is, amelyek tagjai öregbítették a falu hírnevét. Ő is emlékezett Novák Dezsőre, akit 15 évvel ezelőtt díszpolgárrá avattak, személyében egy végtelenül szerény embert ismerhettek meg.

Nagykölkeden született Péchy Imre kartográfus, aki a kis vasi faluból Párizsig jutott, ahol Academie Nationale tagjává választotta. Az első magyarországi domborművű térképek elkészítése is az ő nevéhez fűződnek, azokat az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének gyűjteményében máig őrzik.