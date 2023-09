A zene mindkét szülőjénél jelen volt. Hogyan hatott ez rá? Mikor volt a döntő pillanat, ahonnan már nem volt visszaút a zenei pályáról? Milyen hamar jöttek a sikerek? – erről is faggattuk Ervint, aki sokat mesélt hitvallásáról: próbáljuk magunkból kihozni a legjobbat és közben éljük meg az alkotás örömét, az odavezető utat. Kérdeztük arról is, hogy kellett-e kompromisszumokat kötnie. Hobbijáról, a rajzolásról is beszélt. Elárulta: híres embereket örökít meg legszívesebben. Annak alapján választ arcokat, hogy kinek milyen a rá gyakorolt kisugárzása és a tekintetekkel bíbelődik a legtöbbet.