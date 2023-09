Celldömölk több évtizedes hagyományok nyomán az idén is megrendezik Cellben a Ság hegyi Szüreti Napokat. Pénteken délután a Celldömölk és Pagnacco 30 éves testvérvárosi kapcsolatát ünneplő fotókiállítás nyílik a KMKK galériájában - hiszen az is hagyomány, hogy tárlattal indul a sűrű program. Szombaton 15 órakor motoros felvonulás, 16 órakor pedig a Ság hegy alól elindul a tarka szüreti menet, amely szokás szerint a Dr. Géfin térre fut be. A három napban lesz kirakodóvásár, lesznek gyerekprogramok és koncertek - a musicalegyvelegtől Vikidálon át a táncházig és a Mokkáig. Most már csak az kell, hogy az égi csapokat viszont elzárják a hétvégére. Felvételeink pénteken délelőtt készültek Alsóság központjában, ahol a szombati menet elhalad: indulásra kész a bálamobil is.

Péntek délelőtti életkép Alsóságról

Fotó: Giczi Sándor

De ha mégis elkezdene cseperészni, íme - a mesebeli házikó. Pince a hegyről? Azért napsütötte hétvégét kívánunk!