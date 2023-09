Az erdélyi szász család Brassóban élt, id. Wächter Gyula dédapám is ott született 1873-ban. Az első világháborúból századosként szerelt le. A körmendi magpergetőgyár vezetésével szerzett tapasztalatok után, 1919-ben települt feleségével és négy fiával (Gyula, Walter, Kurt és Roland) Kőszegre, ahol többedmagával megalapította a kőszegi fenyőmagpergető gyárat. A cég az erdészeti és kertészeti szempontból fontos fák és cserjék magvait gyűjtötte, tisztította, forgalmazta. Nemzetközileg is elismert tevékenységét több országos kiállításon aranyéremmel díjazták, működésének tárgyi emlékeit a Savaria Múzeum őrzi. A család a két világháború között fontos szerepet játszott Kőszeg társadalmi életében, a lövészegylet és a helyi sportklub vezetésében, a zenei élet támogatásában. A Wächter fiúk közül Gyula és Walter a Trianoni békediktátum elleni „Nyugat-magyarországi felkelésben” a kőszegiek soraiban küzdöttek (Ádám T. István: A Nyugatmagyarországi felkelés története, 1935.). A második világháborút követő évtizedekben a család sokfelé szóródott, de egy része ma is Kőszegen él.

A tavalyi őszi családi találkozónkon egy családtagunk - akit szintén Gyulának hívnak és jelenleg is Kőszegen lakik - átadott nekem egy megsárgult papírköteget. Egy régi fúvószenekari kottát. A címe ez volt: Wächter-induló. Nagyon meglepődtem, sosem hallottunk róla, hogy a családnak indulója van. Mint kiderült, az indulót Kőszeg Város Fúvószenekarának akkori vezetője, id. Kovács Ferenc írta 1934-ben. Id. Wächter Gyula többek közt a fúvószenekar támogatója és felügyelője volt, és korabeli dokumentumok szerint neki köszönhető a zenekar egyenruhája (Söptei Imre: Kőszeg Város Fúvószenekara 150 éves, 2016). Ezért született meg köszönetképpen a Wächter-induló.

Természetesen felvillanyozott a gondolat, vajon hogy hangozhat a családi induló. Mivel két fiammal a Sárvári Koncertfúvószenekarban zenélünk, a kottát megmutattam a zenekarunk vezetőjének. Szélesi Attila - a zenekar karnagya és a sárvári zeneiskola igazgatója - az első pillanattól felkarolta az induló ügyét.

A kotta eredeti formájában a mai zenekarok számára nem játszható el, mivel több szólamot olyan hangolású hangszerekre írtak, amelyek ma már nem használatosak, ezért át kellett hangszerelni, transzponálni. A karnagy úr a nyár folyamán a darabot újra hangszerelte, így már elkezdhettünk dolgozni vele.

Mivel a sárvári zenekar is részt szokott venni a Kőszegi Szüreten, ezért úgy döntöttünk, hogy első alkalommal ott fogjuk bemutatni. Így szeptember 23-án a rendezvénysátorban, közel 90 év után újra felhangzik majd a Wächter-induló.

Wächter Valter