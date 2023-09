A Színházi Kritikusok Céhe idén 44. alkalommal, a budapesti Katona József Színházban adta át vasárnap este a Színikritikusok díját, amellyel a 2022/2023-as évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerte el. A díjátadó gála rendezője Guelmino Sándor és Crespo Rodrigo, közreműködői a tatabányai Jászai Mari Színház társulatának tagjai. A díjazottak között pedig háromszorosan ott van a szombathelyi Weöres Sándor; és ott van a celldömölki Soltis Lajos Színház is. Sőt: az életműdíjas színésznőnek mindkét vasi színházhoz köze van. Azt már korábban nyilvánosságra hozta a céh, hogy az életműdíjat Ecsedi Erzsébet színművész kapja.

A zalaegerszegi színház örökös tagját pedig hosszú évek óta társulati tagként (színészi és rendezői minőségében egyaránt) „tudhatja magáénak” a celldömölki színház. Szintén nyilvános volt már az átadó előtt, hogy a nemrég alapított Jövő díjat a celldömölki Soltis Lajos Színház kapja az idén. Vasárnap este a Katona József Színház színpadán Nagy Gábor igazgató (plusz színész, rendező) és Nagy Zsuzsi művészeti titkár (plusz színész, rendező, drámatanár) vette át.

Turbuly Lilla, Nagy Zsuzsi, Nagy Gábor az átadón

Forrás: Éder Veronika

Idén 21 színikritikus adta le a voksát, a díjátadót pedig tizennégy kategóriában hagyományosan három-három nominált várhatta. A várományosok listáján az Örkény Színház volt az abszolút rekorder: három produkció alkotói hét kategóriában öszszesen nyolc jelölést kaptak; ebből négyet díjra váltottak. A szombathelyi Weöres Sándor Színház négy kategóriában volt várományos, ebből három a Forte Társulattal létrehozott Kivilágos kivirradtig című produkciót érintette. És mindhárom kategóriában díjra váltották a jelölést.

A Móricz Zsigmond regényéből készült Kivilágos kivirradtig-előadás – amely a WSSZ és a Forte Társulat koprodukciójában készült – megkapta a legjobb kőszínházi előadás és a legjobb rendezés díját is; az elismerést Horváth Csaba rendező vette át. A legjobb férfi epizódszereplő díja is a szombathelyi társulathoz került: Gyulai-Zékány István kapta meg, a Kivilágos kivirradtig szótolulásos Szalay Péterének megformálásáért. A múlt évadban Gyulai-Zékány István bravúros szerepátvételt is végrehajtott: Cacambóból címszereplővé változott a WSSZ rendkívül sikeres Candide-előadásában – amelyben a friss életműdíjas Ecsedi Erzsébet is emlékezeteset játszik.

Sokat lelkendeztünk a múlt évadban azon, hogy micsoda előadások születnek Szombathelyen és Celldömölkön. Ami a műsortervet illeti: az új évad is reménykeltő. Sok sikert – a közönségnek is!