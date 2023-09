A tárlat tematikusan mutatja be a műveket, köztük olyanokat, amiket a víz vagy a zene világa ihlettek: hullámok, hangok találtak formákat a művész keze alatt. De a művész az ipari tájat is képes finom költészetté avatni, és belegyúrja az anyagba létünk törékeny titkait. Jellegzetes motívum, hogy az emberi test olyan, mint egy hangszer (és a hasonlat fordítva is él).

A rendezvényen köszöntőt mondott Csapláros Andrea múzeumigazgató, Dr. Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára és Horváth Soma alpolgármester. Megnyitotta: Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum szakmai igazgatóhelyettese. A kiállítás kurátora Strohner Márton tervezőművész.