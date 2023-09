Nagy István agrárminiszter ismertette a kiírás eredményét hétfőn Budapesten. Mint mondta, a májusban megjelent kiírásra 483 pályázat érkezett, az igény a 450 millió forintos keretösszeg mintegy háromszorosát tette ki. A legtöbb pályázat most is az egyes célterületre, vagyis rendezvények szervezésére, elektronikus kiadványok, honlapok, fényképsorozatok, filmek készítésének támogatására érkezett. Erre 456 pályázatot nyújtottak be idén, és ezúttal 193 pályázó kap összesen mintegy 407 millió forint támogatást. A második célterületen a magyar kultúra értékeinek megismertetését célzó vetélkedők szervezését támogatták, tizennégyen pályáztak sikerrel, mintegy 40 millió forint értékben. Az öltözködéskultúrát célzó pályázatok közül hat kap támogatást. Idén erre csak egyéni vállalkozók jelentkezhettek.

A cél az, hogy ösztönözzék a mindennapi életben hordható, hagyományos díszítőelemeket, anyagokat tartalmazó ruhák készítését. Vas vármegyéből hatvanegy pályázatot küldtek be az önkormányzatok, illetve civil szervezetek, ebből huszonöten részesültek összesen 47,7 millió forintos támogatásban. Az elnyert forrás változó, egymillió és hárommillió forint között mozog.

Kétmillió forintot vagy afeletti támogatást nyert: az apátistvánfalvi önkormányzat a rábavidéki szlovének rönkhúzásáról szóló filmre, a fennállásának 55. évfordulóját ünneplő Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, a hegyháthodászi Hódfesztivál, a csempeszkopácsi Középkori vásárnap, a daraboshegyi Értékek útja, a Sorok-mente értékei Rábatöttösön, a szentgotthárdi önkormányzat multimédiás fejlesztése és Gotthárd-napi rendezvénye, a szőcei Mákos Fesztivál, a bögötei III. Fogathajtó Kupa, a Cáki Gesztenyés Gasztro Fesztivál, a kőszegi Szőlő Jövés Könyvét bemutató film, a 85 éves a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, valamint a Vármegyei Értéktár Vetélkedő. V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő lapunk érdeklődésére elmondta: a rendelkezésre álló keretösszeg jóval kevesebb volt, mint az elmúlt évben, ennek ellenére Vas vármegye számára jó eredményeket hozott az idei esztendő is, ami nem meglepő: a települések rendkívül aktívak a hungarikumok területén, ráadásul Vas vármegyében alakult meg a legtöbb értéktárbizottság is.

– Örömmel tölt el, hogy két jubiláló tánccsoport – az 55 éves körmendi táncegyüttes és a 85 éve fennálló gencsapáti néptáncegyüttes – is támogatásban részesült, de több remek rendezvénynek is jutott forrás, köztük a Középkori vásárnapnak Csempeszkopácson vagy éppenséggel a Hódfesztiválnak Hegyháthodászon, utóbbit már második alkalommal rendezheti meg a település. De említhetem a Kőszegi Szőlő Jövésnek Könyvét is, most film készülhet belőle. A Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület pedig Sólyom az égre száll címmel jelentet meg digitális kiadványt, erre is jutott támogatás – mondta a képviselő. Vasban a 25 nyertes pályázat mellett 36-ot forráshiány vagy támogatási célnak meg nem felelés miatt elutasítottak. Nem kizárt, hogy lesznek felszabaduló források, így előfordulhat, hogy további nyerteseket hirdetnek azok között, akik most forráshiány miatt nem jutottak támogatáshoz.