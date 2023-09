Jól összeszokott csapatot alkot a hat mester, az alsópáhoki Czibor Imre, a döri Mácsai László, a rábapatonai Káldi Károly, a budapesti Kovács József, a tiszakécskei Bánföldi Ferenc és a magyarszombatfai Albert Attila. A fazekasoknak volt már közös kalandja – nem is egyszer – a spanyolországi La Galerában, ahol a magyar hagyományok bemutatása, reprezentálása mellett „nagy dobással” is készültek: tavaly például látványégetéssel – nagy létszámú közönség előtt – készítettek el egy La Galera feliratú, kétszájú aratókorsót, amelyet a településnek ajánlottak fel. A Magyarszombatfai Fazekas Napokon is mindig van valami különlegesség a mesterek tarsolyában, akik vissza-, sőt hazajárnak az őrségi fazekasok földjére.

A remekmű, háttérben az alkotókkal

Forrás: Simon Attila

Összesen huszonhárom alkalommal volt közös látványégetésük, ezek közül néhány napja volt az egyik legszebb, legemlékezetesebb: a két éve átadott kisgyőri Szent Korona-kilátót mintázták meg és égették ki kicsinyített formában. A kilátó eredetije igazán impozáns munka: átmérője nyolc méter, körben népviseletbe öltözött emberek tartják a koronát, nyolc tájegységre osztva, Gyimestől az Őrvidékig, szimbolizálva az összetartozást. A 16 méter magas kilátó alján nyolc életfa látható, tetején pedig a Szent Korona. A fazekasmesterek augusztusban Tiszakécskén közösen készítették el a kilátó kicsinyített mását. A 90 centiméteres alkotást a Tűz kell nékem – Performansz Kisgyőr tiszteletére című program keretében, a kisgyőri Őszi Népművészeti Sokadalom rendezvényen égették ki. Ezúttal is csoda született, hála az elhivatott mestereknek.