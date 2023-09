A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház az idei nyár végén is megrendezte a Vidor Fesztivált, amelynek kifejezett célja a nevettetés, a szórakoztatás. A Hegedűs D. Géza vezette zsűri az idén kiosztotta a díjakat. Életműdíjas lett, azaz megkapta a fesztivál Hyppolit-díját: Molnár Piroska. A Kossuth-díjas színésznő, a nemzet színésze, a halhatatlanok társulatának tagja a Kőszegi Várszínház történetébe is jobbnál jobb alakításokkal írta be a nevét. Mind adalék a Vidor életműdíjához.