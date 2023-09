Horváth Tiborné, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója és Huszár Gábor polgármester köszöntötte a közönséget. A könyvtár és a Honismereti Klub munkatársai régóta gyűjtötték az értékes relikviákat, hogy szemléletessé, élményszerűvé tegyék a 40. évfordulót. A kiállítást Szép Renáta, az önkormányzat külkapcsolati és koordinációs ügyintézője mutatta be. Elmondta: a Honismereti Klub már több éve rendez tematikus kiállítást a földszinten, ezeket nemcsak az ügyintézők veszik szemügyre, hanem olyanok is, akik ezért érkeznek. Szentgotthárd alapításának 840., várossá válásának 40. évfordulóját ünnepli az idén, a mozi pedig 110 éves. A város történetének feltárásában aktív szerepet játszanak a civil szervezetek, élükön a 2013-ban alapított Honismereti Klubbal. – A környéken aligha van még egy olyan kis lélekszámú város, amelyikben ilyen élénk és nívós civil egyesületi munka zajlik. A város 40 évéről a kiállítást szentgotthárdiak készítették, szentgotthárdiaknak, ezért is ajánlom szíves figyelmükbe! – zárta szavait a megnyitón Szép Renáta.