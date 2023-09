"A kauzalitás a folyamatosság biztosítótűje, elv, miszerint nem történnek dolgok előzmény nélkül. Okkal alkotunk, okkal szólalunk meg, és tettünket okság, következmény kíséri. E kiállítás a kauzalitás jegyében jött létre. A hívószóra a Magyar Alkotók Országos Egyesületének vasi, itt élő képző- és iparművész tagjai reflektáltak a maguk személyes módján. Ami összeköti őket, a helyi szellemiségen túl a gondolkodásra ösztönzés. Üzenetváltás a formák és színek nyelvén.

Ébresztgetni, rámutatni, nyomot hagyni a szemlélőben. Benned. Visszahozva az őszi tárlatok hagyományát, melyre a helyi művészeti életben közelítésképpen oly nagy szükség van” – olvasható a tárlat ajánlójában. A hagyományteremtő – régi hagyományokat idéző – szándékkal megrendezett őszi kiállításon Bakucz András, Balogh István Péter, Bíró Sándor, Bonyhádi Károly, Enyedi Zsuzsanna, Foky Éva, Gyécsek József, Kamper Lajos, Károlyi Anna, Lieb Roland Ferenc, Lobler Ferenc, Oroszy Csaba, Rákos József, Rónaszéki Linda, S. Horváth Ildikó, Simon János, Stekovics Gáspár, T. Takács Tibor, Veres Éva és Veres Gábor alkotásai ragadják magukkal a szemlélődőt a festményektől kezdve a grafikákon át egészen az ékszerekig és installációkig.

A művek zsűrizésen estek át, ennek eredményeképp három alkotás kapott elismerést. Sárvár város polgármesterének díját Lobler Ferenc képzőművész Tótágas című munkájáért vehette át Kondora Istvántól. A további együttműködés reményében Szombathely polgármestere, dr. Nemény András is díjat ajánlott fel, melyet Kamper Lajos grafikusművész Thermálfürdő című alkotásával érdemelt ki. A művész az elismerést Rónaszéki Lindától vehette át a megnyitón. A Nádasdy Kulturális Központ díját a szakmai zsűri Gyécsek József festőművésznek ítélte oda Szattva: 3.0 című festményéért. A művészt a megnyitón unokahúga képviselte. Az alkotók a pénzbeli díjazáson túl önálló kiállítási lehetőséget is kapnak a Galeria Arcisban. Takács Zoltán Bálint kiemelte, a kiállításhoz – ahogy minden jövőbeli tárlathoz is – katalógus készül, de nem előre, ugyanis szeretnék a kiállított művek mellett a kiállításhoz kapcsolódó programokat is megjeleníteni benne.

A Kauzalitás tárlat november 3-áig tekinthető meg a Nádasdy-vár kortárs kiállítóterében, a Galeria Arcisban.