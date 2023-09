Péntek esti hangversenyével az ötvenedik évadot kezdi meg a Savaria Szimfonikus Zenekar. A 2023/2024-es zenei évad Dohnányi ünnepi nyitányával indul, a szeptember 8-i nyitóhangversenyen egy kortárs ősbemutatónak is részese lehet a közönség, és a hangversenypódiumok egyik közkedvelt klasszikusa, Muszorgszkij: Egy kiállítás képei című műve is elhangzik. Az est szólistája a zenekar koncertmestere, Bozsodi Lóránt lesz. A műsor négy részében teljesen máshogy fog elhelyezkedni a zenekar: a zenék a különböző időket át- és átrendezett térben mutatják be - írják oldalukon.