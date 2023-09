Szinte a teljes hónapon át tartó zenei fesztivált tartanak Kismartonban, az Esterházy-kastélyban. A Herbstgold fesztivál, amely idén a Vágyódás mottójával jött létre, összesen 13 rendezvényt kínál szeptember 24-ig. Szeptember 13-án, szerdán a Julian Rachlin Európai Kamarazenekar lép fel a Haydn Teremben. A jazz szólamait hozza el a kastélyba csütörtökön a Danny Grissett (zongora), Jim Rotondi (trombita), Josh Ginsburg (basszusgitár) és Francesco Ciniglio (dob) alkotta négyes. Pénteken Vilde Frang (hegedű) és barátai, Corina Belcea (hegedű), Maximilian Hornung (cselló), valamint Denis Kozhukhin (zongora) állnak a Haydn Terem színpadára, szombaton a Salzburgi Fesztivált is megjárt Maxim Emelyanychev, az Európai Kamarazenekar karmestere és Lucy Crowe szoprán ad minden bizonnyal lehengerlő koncertet. Vasárnap két koncert dallamai is betöltik a kastély termeit: a Birodalmi Teremben 11 órától az Isidore vonósnégyes, a Haydn Teremben 18 órától Julian Rachlin (hegedű) és Kirill Gerstein (zongora) játéka lesz hallható. A szervezők mozival is kedveskednek a látogatóknak: A karmester című, Antonia Brico női karmester életét feldolgozó holland–belga koprodukciós filmet vetítik a Birodalmi Teremben 19.30-tól. Burgenland másik, csodás kastélya is izgalmas programot kínál a hétvégére, ezúttal gyermekeknek, akik a lackenbach-i kastély kertjében roskadozó almafák szüretelésében segédkezhetnek vasárnap 14 órától. A program azonban ennél sokkal többet is kínál: a kerti séta során a gyerekek felfedezik a méhkasokat és a gyümölcsösök világát, saját almát gyűjthetnek, levet préselhetnek és lekvárt főzhetnek.