Az építés pontos idejét nem tudjuk, de ez a vármegye egyik legrégibb temploma. Az épület a XIII. században már biztosan állt, de az is lehet, hogy jóval korábbi. A Lambert patrónusnév ennek ellenére csak az 1600-as években bukkan fel. Rábagyarmat német neve viszont Rupprecht, s felvetődik a kérdés: honnan ered ez a név? Sok olyan településnév van, ahol a templom védőszentjének neve jelenik meg, pl. Őriszentpéter, Hegyhátszentmárton stb. Itt is ezzel találkozunk? Az eredeti patrónus Szent Rupprecht (vagy más néven: Szent Rupert) lehetett? A kérdéssel több kutató is foglalkozott. Kiss Lajos nyelvtörténész szerint a XI. században, amikor a magyar egyházszervezet kialakult a korábbi Szent Rupprecht patrocíniumok Szent Lambertté változtak. Ennek oka, hogy Rupprecht a Salzburgi Érsekség védőszentje volt, ahová a VIII–IX. században Észak-Pannónia is tartozott.

A magyar államalapítás után – elutasítva Salzburg igényét a területre – ezt a jelképes köteléket meg kívánták szüntetni. Ha csakugyan ez állna a háttérben, akkor a gyarmati templomot vagy inkább annak az elődjét már a XI. század előtt felépítették. Ez egy olyan hipotézis, amit e helyre vonatkozó más adatokkal egyelőre nem lehet alátámasztani. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk egy párhuzamos adatot is. Egy IX. századi összeírás Somlóvásárhely (Durnava) Szent Rupprecht templomáról és monostoráról tesz említést.

Szent Lambert szobra az új szentélyben

A védőszent később ott Lambertre változott. Foglalkozott a kérdéssel Tóth Endre régész-történész is. A Vasi Szemlében 1972-ben megjelent tanulmányában arról ír, hogy a név a nyelvfejlődés, nyelvváltozás során is kialakulhatott: Lambert – Luprecht – Rupprecht. Tehát előfordulhat, hogy ugyanannak a névnek a két változatáról van szó. Szent Rupprecht és Szent Lambert nevével Magyarországon ritkán találkozunk, ugyanakkor Ausztriában számos település viseli a nevüket. A két püspök gyakorlatilag kortárs volt. Rupprecht Wormsban született 660 körül, ott is halt meg, de tevékenységének jelentős része Salzburghoz és környékéhez kapcsolódott. Kolostorokat alapított, és térített. Tisztelete elsősorban a német nyelvterületen terjedt el. Salzburg mellett a Graz-Seckau püspökségnek is ő az egyik patrónusa. Főünnepét szeptember 24-én tartják, ez nem a halálának (mennyei újjászületésének), hanem ereklyéi átvitelének napja.

Szent Lambert 635 és 705 között élt s egy rendkívül zűrzavaros időszakban volt a Maastricht város püspöke. Attribútuma a lándzsa, amivel meggyilkolták. Legendája révén gyorsan népszerűvé vált, Németországban és Ausztriában is sok templom viseli a nevét. A szent ünnepnapja szeptember 17-én van, ami egészen közel esik Rupprecht ünnepéhez. Gyarmat nevével írott forrásokban először 1157-ben találkozunk. A település akkor a Héder nemzetség által alapított németújvári bencés monostorhoz tartozott. A német származású Héder família a nyugati határ mentén jelentős területeket birtokolt. Így az sem kizárható, hogy az ők az építők vagy az ő révükön lett a védőszent Lambert. Az építésre, alapításra vonatkozó adatok további kutatások során valószínűleg még kiegészíthetők, pontosíthatók, ahhoz azonban, hogy egy igen régi templomról van szó, nem fér kétség. Az épületet az elmúlt évszázadokban többször bővítették, átalakították. Az utolsó nagy átépítésre 1955-ben került sor. A templomnak attól kezdve kettős titulusa van: Szent Lambert és Jézus Szíve.