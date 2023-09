A tájékoztatón Földiné Szabó Zsuzsanna elnökségi tag, a szoprán szólam vezetője elmondta: a koncerten hallható lesz néhány olyan klasszikus kórusmű is, amelyek a júniusi Keszthelyi Dalünnepre – ahol a kórus aranydiplomát szerzett - való felkészülésben kiemelt szerepet játszottak a kórus hangképzésben, elsősorban a szoprán munkájáról, arról hogy a kórusnak új, szép hangszíne lett.

A kórus 16 legkedveltebb dalát adja elő a novemberi koncerten – tudtuk meg Dr. Szalai Ferencné, Jutkától a kórus karnagyától, művészeti vezetőjétől, akinek az alkalom egyben a szerzői estje is lesz, hiszen az elhangzó műveknek ő írta a magyar szövegét, kórusátiratát vagy éppen a zenéjét. Egyúttal azt is megtudtuk tőle, hogy a közel két órás revü műsorban jelenetek, táncok, kórus- és szólóénekek, videóbejátszások is színesítik majd a zenei anyagot. Az est egyik különlegessége, hogy a Zorba, a görög című film instrumentális zenéjére írt szöveget.

Molnár-Kondora Henriett elnökségi tag, a gyerekkar és a kórus tánckoreográfusa a Juniorok jubileumi koncertre való felkészülési munkájáról adott tájékoztatót. Mint elmondta, a gyerekkórus Micheal Jackson Heal the world című dalából készült átiratra tanult be koreográfiát, a kórus férfitagja pedig a Zorba dallamaira ropják majd a táncot.