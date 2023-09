- A részletes program a múlt héten került ki a közösségi oldalakra, az első perctől nagy volt az aktivitás, ez számunkra visszajelzés arról, hogy az emberek várják és szeretik az Őrségi Tökfesztivált. Egyelőre úgy néz ki, az időjárás a kegyeibe fogadja rendezvényünket, hiszen erre a hétre, sőt a következőre is nagyon jó időt jósolnak. Ez az előkészületeket is nagyban megkönnyíti. A parkolók kialakítása már folyamatban van, réteken oldjuk meg a parkolást, a sajátjaink mellett az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságától is kértünk kölcsön területeket, ezeket már le is kaszálták.

A fesztivál bejáratánál - a könnyebb közlekedés érdekében - aszfaltozást és kátyúzást is végeztünk - mondta elöljáróban Őr Zoltán polgármester, majd azt is hozzátette: a rendezvény központja idén is Őriszentpéter lesz, de a környező települések közül több - Nagyrákos, Magyarszombatfa és Szalafő - is csatlakozott a Tökfesztiválhoz, mindegyik maga finanszírozza a saját projektelemét, önerőből. Szeptember 16-án, szombaton Őriszentpéter és Szalafő között ingyenes tökjárat közlekedik, Őriszentpéteren a rendezvény ideje alatt pedig dottóra lehet szállni.

A tökfesztivált annak idején az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság indította útjára, az első években a Harmatfű Látogatóközpontnál tartották az őszi programot. A helyszínt azonban idővel kinőtte az esemény, így 2010-ben Őriszentpéter "örökbefogadott rendezvénye" lett az Őrségi Tökfesztivál, de társszervezőként az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság máig aktív.

Idén százhatvan árust várnak a fesztiválra, ami több mint a tavalyi. Nyolcvan standnál kézműves portékákat kínálnak majd, húsz vendéglátó egység lesz, a többiek termelői piacosok, fele részben helyiek. A Nógrád vármegyei Bátonyterenyéről és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Parasznyáról jönnek legmesszebbről árulni a kirakodóvásárra.

A programok szervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállalnak a Szikszay Edit Művelődési Ház munkatársai, valamint a civil szervezetek tagjai. Egy felhívást is közzétettek a híres Töksétány díszítésére vonatkozóan, amelyet a körforgalomtól a buszpályaudvarig alakítanak ki a járda melletti parkban. A díszítéshez mindenkinek jár három kockabála, ezeket jövő héten helyezik ki a területre. Tavaly is nagyszerű standok készültek, a szervezők idén is vicces és igazán tökös dekorációkra számítanak.