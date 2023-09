Ha szombaton kijöttök a Szív Pincéhez, velünk együtt mustot készíthettek belőle” – adta hírül a Kemenes Vulkán Park. A mustkészítés mellett fadugóból és más természetes anyagokból pedig izgalmas tárgyak születhetnek – a határt a kreativitás szabja meg. Szombaton délután három órától egészen estig a Pápai Csillagászati Klub színes programján is részt vehetnek az érdeklődők: napfoltokat, csillagokat kereshetnek az égen, de a klub rejtvényekkel is készül. De ne csak az eget nézzük: szép az őszi kemenesaljai táj is.

A Szív Pincénél kínált szüreti program a bevezető: szeptember 22-én és 23-án rendezi meg a KMKK a hagyományos Ság hegyi Szüreti Napokat, a szokásos programelemekkel. Ekkor ünnepli meg a város a Pagnaccóval (Olaszország) megkötött testvérvárosi szerződés 30. évfordulóját is.