Kim Serrano gitárművész spanyol és olasz dalokkal szórakoztatta a közönséget szombaton késő délután. A felújított volt Szakály-pince - vagyis egykor és most is a Szív Pince, amely már az önkormányzat, azaz Celldömölk tulajdona - vonzó és különleges hely a kemenesaljai tájban.

Latin est a Szív Pincénél

Fotó: Giczi Sándor

Egyre többen tartanak itt családi, intézményi rendezvényeket, így történt szombaton délután is, amikor a Szent Benedek katolikus iskola elsősei szüleikkel és tanítónőjükkel szerveztek ide találkozót. Vagyis a kétféle program szerencsésen összeért. Tulok Gabriella, a Kemenes Vulkán Park igazgatónője egy következő eseményre is felhívta a figyelmet: szeptember 16-án Vulkán-szüretet is a Szív Pincében tartják meg, a részvétel ingyenes.