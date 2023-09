A biztonság kedvéért most is azzal zárult a programismertető, hogy rossz időben az esemény elmarad - de ettől most nem kellett tartani. Tiszta erőből nyár fogadta a családi évnyitó népes közönségét a Fő téren. A lombok zsinórpadlása alá fölállított színpadon a házigazda Mesebolt Bábszínház A kisgömböc című saját előadásával indít. A fiatal író szerepében (szerepátvétel nyomán) Kovács Bálintot láthatja a közönség. Bálint régóta a Mesebolt társulatának tagja, de akár a bábszínház kabalafigurája is lehetne. Derűjével, kedvességével, pontosságával és "sokfunkciós", gazdag színészetével minden jó megvan benne, ami a Meseboltot jellemzi.

A kézművesasztalnál balra Gulyás Klein Andrea, a Mesebolt munkatársa - ezúttal a manómanufaktúra képviseletében

Fotó: Szendi Péter

A kisgömböc után a Dr. Pesovár Ernő AMI ifjú táncosai lépnek föl a térköveken, fokozva a ragyogást. A kézművesasztaloknál is nagy az élet vasárnap délután. A manómanufaktúrában például ki-ki elkészítheti a saját manóját - miközben a Meseboltban már készül az évad első új bemutatója, a Manógyár - Lázár Ervin meséjéből. Egy másik asztalnál betűgyöngyökből-gyöngybetűkből készülnek nyakláncok Kolozsi Angéla és Varga Bori - a Mesebolt színészei - instruálásával. Az évadban mutatja be a bábszínház az ABC-t is - animációs játék Bartók-zenére -, nem lehet elég korán elkezdeni a hangolódást. Melissza a saját nevének betűit készül összefűzni: kezében az M-gyöngy, koncentrál.

A Dr. Pesovár Ernő AMI ifjú táncosai is fölléptek

Fotó: Szendi Péter

Prikazovics Ferenc igazgatóhelyettes ezúttal is vállalta a műsorközlő szerepét, Trifusz Ádám hol itt, hol ott tűnik föl - nélkülözhetetlen. Kovács Géza igazgató a Mesebolt-stand mögött minden kérdésre válaszol. Óvodásbérlet, iskolásbérlet, matinék - sőt: Fogadj örökbe egy előadást!

A Csalóka Péter a zalaegerszegi Griff Bábszínházból érkezett Szombathelyre. Weöres Sándornak se lenne ellenére a paravános vásári játék

Fotó: Trifusz Ádám

A Griff-vendégjáték után a LORIGO táncosai adnak műsort - táncol a szökőkűt is -, aztán újra a Mesebolt lép színre: A hazudós egérrel. Kitelepült partnerként a Berzsenyi Dániel Könyvtár is. Egy Fő téri fán könyv-gyümölcsök érnek. Ott himbálózik Lane Smith Ez egy könyv című sikerkötete is. Igen: ez egy könyv. Nem telefon, nem tablet.

Ez egy szökőkút. Ez egy könyv. Egy egy kézművesasztal. Ez egy manó. Ez egy bábszínház. A szombathelyi Mesebolt.

Ragyogás. Ők is a Dr. Pesovár Ernő AMI néptáncosai

Fotó: Szendi Péter

Hang-tér-kép - színpadi produkciók:

- Mesebolt Bábszínház: A kisgömböc

- Griff Bábszínház: Csalóka Péter

- Mesebolt Bábszínház: A hazudós egér

- Dr. Pesovár Ernő AMI - néptáncbemutató és táncház

- LORIGO - táncbemutató