A részt vevők kis csoportokba, asztaltársaságokba szerveződtek egy-egy témavezetővel, interaktív módon, vagyis beszélgetve közelítették meg a vasi értékeket. Sok felvetés, javaslat érkezett a folyamatosan cserélődő asztaltársaságoktól.

Kalinkót kóstoltak a vasi identitást képző értékek asztalánál

Érdeklődésünkre Varga Albin közösségfejlesztő, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság tagja elmondta: a vasi identitást képző értékek asztalánál − gencsi kalinkó kóstolása közben −, olyan népművészeti értékekre voltak kíváncsiak, amelyek még nem szerepelnek a Vas Vármegyei Értéktárban. Szó volt a táborokról, iskolai programokról, köztük a honismereti órákról, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekeken keresztül át lehessen adni a tudást. Előkerültek a karácsonyi ünnepkör szokásai Vas vármegyében: a betlehemezés/ regölés sok településen élő volt - ezeket újra élővé lehet tenni. Vasi viseletek kutatásán, bemutatásán belül téma volt a hímzés (például a herényi mellény). Felmerült a néptánchagyomány több elemének a felterjesztése, így vármegyei érték lehetne a nemeskoltai csárdás, illetve a vasi néptánchagyomány egyben. De ugyanígy a tétel lehetne a búcsújárás hagyománya Vas vármegyében (Vasvár, Celldömölk, Gencsapáti, Rábakéthely, stb), a jáki fazekasság, a horvátoknál a dobolás hagyománya, a vasi vőfélység, a hegyközségek könyvei, a helyi tematikus túraútvonalak, vagy a népi gasztronómiából például a „laska”.

Ha a közösségi médiában kinyitják a műhelyt, élőben folytatják

Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatója, a Vas Vármegyei értéktár Bizottság tagja asztalánál a vasi népművészetben tevékenykedők együttműködéséről, erősítéséről beszélgettek, amelyben feladata van a nyilvánosságnak is, hiszen lényeges, hogy ismerjék az alkotó emberek tevékenységét, eredményeit. Az igazgatónő kifejtette: a Nemzeti Művelődési Intézet meghatározó lehet abban, hogy a közművelődési szakembereket és a döntéshozókat olyan minőségi programok megvalósítására orientálja, amelyben szerepet adnak a népművészetnek is; fontos, hogy a vármegyét bemutató csomagokban kapjanak népművészeti alkotások is. Kiemelt a közös marketing, a programokon való közös megjelenés, a vasi népművészekről szóló adatbázis létrehozása. A fiatalok megszólításának egy módja lehet a nyitott műhelyekbe való meghívás, például a közösségi médiában bemutatott kis videókban „kinyitni” egy-egy tárgyalkotó népművész műhelyét, és kedvet csinálni a folyamat kipróbálásához, amit élőben lehet folytatni.

Nem csak az applikációké a világ

Csepregi Anita közművelődési szakember, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa asztalánál a vasi népművészet, a Vas Vármegyei Értéktár elemei népszerűsítésének lehetőségei álltak a fókuszban. Amint kiderült, a fiatalok azt várják, hogy az online világban tárjuk eléjük értékeinket, mert akkor jobban kedvet kapnak akár egy túrázáshoz, akár az értékek megtekintéséhez. Szívesen kattintanának a közösségi oldalakon felbukkanó rövid videókra, örülnének túrákhoz kapcsolt telefonos applikációknak. A 40 feletti korosztály egészen másképp vélekedett – idézte fel Csepregi Anita. – Szerintük a honlapot kellene jobban népszerűsíteni, és fontos számukra a papír alapú könyv, a programoknak a szórólap. Jó kezdeményezés lehet egy „Megyén belül" program, amelyet a "Határon túl" program ihletett. Szívesen vennének élményeket (gasztro- és bortúrákat) az értékek mentén, így jobban összetudnák kötni a programokat, népszerűsíteni a játékokat, amelyek megtalálhatók a honlapon. Szükségesnek látták, hogy mindez szórólapon is eljusson az emberekhez. Úgy vélték, hogy a közösségfejlesztőknek nyomtatott anyagot kell készíteni az értékekről, hogy jobban fel tudjanak készülni a háttérismeretekből.

Hogy lehet egy kis faluból nagyot ugrani?

Merklin Tímea újságíró, szerkesztő, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság tagja asztalánál a vasi népművészet helye Magyarországon, a világban és gazdasági lehetőségei volt a téma; a fiatalokat személyes kapcsolódásaikat is firtató kérdésekkel hozta játékba a beszélgetések során, teret adva annak, hogy épp ők képviselik azt a generációt, amelynek a szóban forgó szellemi és tárgyi örökséget, szokásokat, hagyományokat szeretnék átadni a mai értékőrzők. Egy nemzetközi porondra kerülő vasi példa volt Albert Attila és csapata mutatványa, a 20. Magyarszombatfai Fazekasnapokon bemutatott „látványégetés”, amit három hónap múlva Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója egy felvidéki színházi előadás fő attrakciójául választott, egy év múlva pedig a technikával bemutatkoztak Spanyolországban egy dél-katalóniai fesztiválon. Hogy lehet egy kis faluból nagyot ugrani? Hogy lehet egy meglévő értéket megújítva piacra dobni? Lehetne-e trendi ma megint a stafírung és a kelengye – sarkokba hímzett monogrammal? Összefoghatnának-e a meglévő vasi hímző körök megrendelés esetén? Érdemes lenne-e legalább egy vállalkozást indítani a vármegyében vászonszövésre, hogy abból minőségi ágyneműt, terítőket és egyéb háztartási textilt szabjanak a hímzők keze alá? Inspiráló lehet-e manapság a sárvári Beszprémy Józsefné (tevékenysége kiemelt nemzeti érték lett) által felelevenített „fehérre fehér” hímzés – jól mutatna-e a modern monokróm lakásokban? A beszélgetésben felmerült: a termékreklámot a fiatalok a közösségi médiában működő influenszerekre bíznák, méghozzá népszerű vasi sportolókra, bizakodva abban, hogy elvállalnák, hiszen ők is így tennének – ahogy fogalmaztak – a „jó cél”, a „nemes ügy” érdekében. Többen megfogalmazták, hogy a vasi hímzésmintával díszített farmert, táskát vagy blúzt maguk is szívesen viselnék, hiszen a hímzés az öltözéken már most is divat.

A hasznosítás-hasznosság kérdéseiről szólva az asztaltársaságban nem csak alkalmi vagy tartós bevételről, megélhetésről gondolkodtak, hanem azt is kimondták: haszon az is, hogy az alkotó tevékenységben a tanulás, az ismeretszerzés lehetősége rejlik, vagy ha a legjobb munkák bemutatása utazást von maga után, és a kimozdulás a családi életet is fellendíti. De haszon az alkotás élménye is, hiszen a kötelességekből kiharapott én-időben valósul meg, a kreativitás örömet szerez, kikapcsol, meditálni enged, védi a lelki, mentális egészséget, így nagyobb lesz az ellenálló képesség, a megküzdő erő a hétköznapi problémákkal szemben; mindez sok-sok olyan megmaradó forintot (is) jelent, amit nem kellett gyógyszerekre költeni.