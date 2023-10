A maga korában folytatásokban közölte a regényt egy újság, a Győri Közlöny, amelynek Gárdonyi Géza 1886-tól a munkatársa volt. Keller Péter, a dédunoka köszönte a tapsot, de – mint mondta – nem érdemli meg, hanem továbbítja dédapjának. Az Álmodozó szerelem – amely tehát Gárdonyi pályakezdő regénye – Balázs Géza szöveggondozásával, jegyzeteivel és előszavával látott napvilágot. Az irodalomtörténeti eseményen Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója beszélgetett Keller Péterrel, aki a családfáról elmondta, pontosan miként is leszármazott: Gárdonyi Géza gyermekei közül József volt a nagyapja, ő írt hitelességre törekvő, életrajzi könyvet (Az élő Gárdonyi) az édesapjáról (Keller Péternek a dédapáról), ami kiindulópontja minden monográfiának.

Józsefnek Emőke volt az egyetlen lánya, akinek két fia született, Keller Péter az egyik. A legnépszerűbb Gárdonyi-regényről, az Egri csillagokról szólva (amely 2005-ben elnyerte a „Magyarország legkedveltebb regénye” címet) téma volt a különböző kiadások szövegeinek összehasonlítása. Négy változatban jelent meg a regény, és ötödiknek számítható a „nulladik”, amely 1899 végétől a Pesti Hírlapban jelent meg folytatásokban.

Keller Péter felidézte: mindig bántották Gárdonyi Józsefet, a nagyapját, amiért hozzányúlt a szövegekhez – mesélte, kiemelve, hogy ő is úgy örökölte a minőségi szemléletet, a mérnöki pontosságú munka belső igényét: a nagyapjának a nagyapja (Gárdonyi Géza apja, aki még az eredeti családnevet használta: Ziegler Sándor) Kossuth fegyvergyárosa volt; mindig a tökéletességre törekedett. Ez lehetett az oka annak, hogy a nagyapja, József is ilyen indíttatásokkal dolgozott, és folyamatosan fejlesztette a szövegeket a gondozás során.

Az Egri csillagok 1901-ben jelent meg, és rövidesen elnyerte az olvasók tetszését, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elismerését, amely 1902-ben Péczely-díjjal jutalmazta a történelmi regényt, ami már Gárdonyi idejében kötelező olvasmány lett. A dédunoka úgy fogalmazott, hogy a nagyapja, József úgy tökéletesítette író apja (Keller Péternek dédapja) szövegeit, hogy nemcsak javította az elírásokat, elütéseket, hanem új tudásszintre hozta az egyes ismereteket.

– Meglepő, hogy valaki egy Péczely-díjas könyvet háromszor átdolgozzon, mégis nekiállt, nehogy valami olyan legyen benne, ami a közönséget félretájékoztatja – hallottuk Keller Pétertől. A szövegeit maga Gárdonyi Géza is folyamatosan javítgatta. Például a legelső kiadásban benne volt a mikroszkóp leírása, amit akkor (a regény cselekménye 1533-ban kezdődik és 1552-ben zárul) még nem találtak fel, csak a 16. század végén. Szerepelt a kukorica a könyvben, de az akkor még nem volt Magyarországon.

Ezért később azt mindenhonnan kiszedegette, és a helyette mindenhol napraforgót írt, egy helyen maradt benne: amikor a törökök feltöltik a sáncokat az egri vár előtt, hogy jobban támadhassák, ott kukoricával is töltik... A sárvári Nádasdy-várbeli beszélgetés oda jutott: végül is nem tudni, hogy a ma közkézen forgó kiadások melyik korábbi szövegváltozatokat veszik alapul. De izgalmas a szöveg szakrális fejlődése is. Ahogy Cs. Varga István irodalomtörténész rámutatott: a teljesebb Gárdonyi-kép kialakításához fontos a műveiben meglévő szakrális dimenzió vizsgálata.

A dédunoka elmondása szerint ez Gárdonyi vallásosságával függ össze: 18 éves korában elhatározta Jézus követését az életelvei között; és a halálos ágya mellett nem más, mint egy ciszterci paptanár, író, irodalomtörténész, Tordai Ányos állt… A könyvbemutató megérkezett ahhoz a kérdéshez is, hogy Gárdonyi Géza miként került Sárvárra nagyon fiatalon, 21 éves korában. 17 éves volt, amikor elvégezte Egerben a líceumot, és nem kapta meg a diplomáját, mert még nem volt 18. A Somogy vármegyei Karádon kezdett segédtanítóként, majd miután átvette az oklevelét, Devecserben tanított; aztán egy félévre Sárváron lett osztálytanító – 1884. január 20-a és június 29-e között – a katolikus elemi iskolában. Barabás György, a neves sárvári tanárember, később iskolaigazgató az atyai jó barátja volt.

– Itt nagyon jól érezte magát, nagyon szerették, elkezdett írni, kiteljesedni – mesélte a dédunoka. Gárdonyi Sárvárról való kényszerű távozásáról azt tudtuk meg: egy iskolai rendezvény alkalmából megkérték, hogy orgonálja el a német himnuszt, de ő a „Huncut a német” nótára kezdett rá (1884-ben!) – ez volt a kiváltó oka annak, hogy eltessékelték innen. (Egy másik történet szerint az volt a baj, hogy a dalt diákok énekelték el az évzárón, és ő nem állította le, ezért kellett elmennie.) A most elsőként önálló kötetben kiadott Álmodozó szerelem című könyvet nem Sárváron, hanem még előtte, Devecserben írta, 20 évesen.