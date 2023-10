A 30. évforduló alkalmából jubileumi koncertsorozatra indult az extrém zenei színtér megkerülhetetlen szombathelyi formációja, a Sear Bliss. Az 1993-ban alakult, főként atmoszférikus black metált játszó csapat új lemezzel és születésnapi bulival is készül a rajongók számára. Október végén Budapesten tartanak nagy koncertet a szcéna romániai nagyágyúival a Dordeduh-al kiegészülve. Ezen a hétvégén viszont a szombathelyiek mentek Romániába és két igazán különleges show-val örvendeztették meg a kinti közönséget. A vasi csapatot ugyanis a magyar underground másik világhírnévre szert tett előadója a makói Thy Catafalque kíséri. Az 1997-ben indult kétszemélyes zenekarból idővel Kátai Tamás egyszemélyes projektje lett és különleges, egyedi hangzásával pedig el is jutott a nemzetközi ismertségig. A zenekar sokáig nem létezett élő formációként, azonban ez 2021 nyarán megváltozott, amikor egy átütő sikerű fesztiválkoncerttel megszületett az ún. "koncertzenekar" is, csupa profi zenésszel, akik színpadra viszik Kátai különleges zenei világát. A két zenekar egyébként már régóta jó viszonyt ápol, olyannyira, hogy a Sear Bliss énekes-basszusgitárosa, Nagy András is vendégszerepelt a Thy Catafalque első élő fellépésén 2021 nyarán a Mátrában.