Ottjártunkkor az előtérben sorban álltak a vendégek, hogy sushi-t, japán italokat és street foodot kóstolhassanak, a nagyteremben foglalkozásokba kapcsolódhattak be, miközben a színpadon a Leo Karate Do SE tartott bemutatót. Sugimori Eriko például egy hagyományos japán kézművestermék, a zsinórdísz készítésébe avatta be az asztalához ülőket – dekoratív csomókat kötöttek. Tőle nem messze készültek a gésafrizurák, a japán tetkók és a festett pólók, a gyerekek anime és manga figurákat színezhettek.