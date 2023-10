Az Erdődy család a magyar főnemességhez tartozott. Nagy birtokaik voltak Magyarországon és Horvátországban egyaránt. Felemelkedésük a 16. században élt Bakócz Tamás bíboroshoz köthető, aki hatalmas birtokokat hagyott oldalági örököseire. Az igen szerteágazó család egy részének a Felvidéken is voltak birtokai, a családból számos püspök, horvát bán, a császári Magyar Udvari Kamara elnökei és több egyéb tisztségviselő is származott. Az ún. vasvörösvári vonal, amelyből Gróf Erdődy Tamás is származott, házasodás által a Rákóczi család birtokainak egy jó részének is örököse lett. A Rákóczi család titkos levéltára is itt égett el a vasvörösvári kastélyban.

Szerző: Marosi Antal