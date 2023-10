Legendás táncversenyekről, a 2012-es szombathelyi Omega koncertről, a Qimby együttes első “sportházas” fellépéséről is találni Vas Népe cikkeket, fotókat a Művelődési és Sportház galériáján nyílt “60 év 60-nál is több emlék” címet viselő tárlaton. Helyet kaptak mellette plakátok, aláírások, fényképek, egyéb relikviák. A kiállítás egyébként az AGORA Savaria Nonprofit Kft. jelenlegi és az intézmény jogelődjeinek egykori munkatársainak lázas kutatómunkájának köszönhetően állt össze. Szirmai Judit, a sportház egykori művelődésszervezője köszöntőjében beszélt akkori tervekről és “tető alá hozott” előadásokról, de úgy érzi, legnagyobb köszönet mégis a közönséget illeti: az érdeklődő, kultúraszerető szombathelyi közönséget.

Abból pedig 2023 szeptemberének utolsó estéjén sincs hiány. Ennek azért köze lehet ahhoz a tényhez is, amelyet aztán a kiállításmegnyitón Horváth Soma alpolgármester, később pedig Nemény András polgármester is megemlít beszédében: az AGORA- Művelődési és Sportházhoz mindenkinek köze van, mindenkinek van hozzá fűzött élménye és emléke - generációk óta. A tárlatmegnyitón ott van dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a belváros önkormányzati képviselője is, aki miközben érdeklődve olvassa a régi cikkeket, arra emlékeztet: az ötvenedik jubileum alkalmából új köntöst öltött az épület.