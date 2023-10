Több mint húsz éve, 2002-ben 26 fotóművész alapította a Magyar Fotóművészek Világszövetségét. 196-ra nőtt a tagságuk – csak kisebb részüknek ez a foglalkozása, többségük műkedvelő, akinek a fotóművészet a szenvedélye. Alapításkori célkitűzésük volt, hogy az anyaországban, a Kárpát-medencében és azon túl élő, magyar identitású, magyar kultúrát kedvelő fotográfusok tevékenységét segítsék és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak nekik. Hazai és nemzetközi kiállításokon is részt vesznek munkáikkal, évente 22-24 alkalommal, és évente írnak ki nyílt fotóművészeti pályázatot – mutatta be szervezetüket Fekete Tamás, az MFVSZ Pannon régiójának alelnöke. A vár Lovagtermében látható kollekció válogatás az elmúlt évek képeiből – járt már Belgrádban, Újvidéken és Franciaországban is, mondta el a körmendi születésű alelnök. Úgy fogalmazott: a fotókhoz nem kell nyelvtudás. A képek valóságunkról szólnak, emberekről, a természet szépségéről, fennköltségéről – örökkévaló teszik mindezeket. A megjelenteket Básthy Béla polgármester és Pócza Zoltán várigazgató is köszöntötte.