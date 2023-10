„Ha a Föld isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta” – ezt a Petőfi-idézetet választotta Vasvár önkormányzata a szobor talapzatára – tudtuk meg V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédéből. - Mi nem csak idézni szeretnénk Petőfit, hanem megidézni is őt. Ezért aztán tudjuk azt is, hogy A magyar nemzet című versében tovább megy ennél, mert nem csupán valamilyen esztétikai szépségként állítja elénk a hazát, hanem egy olyan szülőföldként, amivel szemben nekünk kötelezettségeink vannak – folytatta V. Németh Zsolt. Majd a kötelezettségekről szólva, s azért, hogy ne történhessen meg, ismét a versből idézett: „Élt egy nép a Tisza táján,/ Századokig, lomhán, gyáván”. Petőfi minta - húzta alá az államtitkár.

Az Egressy Gábor által 1844-45 körül Petőfiről készített portrét, dagerrotípiát Esher Károly restaurálta. Állítólag, amikor a költő a felvételen meglátta magát, szörnyülködött, hogy ez nem én vagyok. - Nem szerette magát „képmásoltatni”, a festett Petőfit már elfogadta – erről már Lezsák Sándor beszélt, aki meglepetésként több Petőfi-portrét is szétosztott a megjelentek között. Hozzáfűzte: a világhírű magyar költőről csaknem 400 szobrot mintáztak világszerte. - Bármennyire is keressük a régmúltat, minden versében, minden négysorosában benne van a jelen valóságunk, az életünk – fogalmazott az Országgyűlés alelnöke, ezzel utalt a költőóriás verseinek időtállóságára. Szerinte éppen ezért, amíg lesz Petőfi utca, lesz Petőfi szobor, addig lesz Magyarország is. Lantos Györgyi szobrászművész alkotását - kihasználva a néhány perces esőszünetet - Lezsák Sándor, V. Németh Zsolt és Tóth Balázs közösen leplezték le a Békeház udvarán.