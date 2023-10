Golda Meir Kijevben született, gyerekkorának meghatározó élménye félelem - a zsidóknak sokszor kellett menekülniük pogromok elől Ukrajnában. 1906-ban a család kivándorolt Amerikába, Milwaukee-ban telepedtek le, Golda apja ácsként dolgozott, édesanyja fűszerüzletet nyitott. Ahogy Varga Hedda a megnyitón hangsúlyozta: az elszántság, a bizonyítási vágy Golda Meir egész életét jellemzi. Meg akarta mutatni, hogy új környezetében is helyt tud állni - és ez maximálisan sikerült is neki. Ha úgy adódott, a családi akaratnak is ellentmondott: 14 éves korában Denverbe ment, a nővére is ebben a városban élt - az anyai döntés, a korai házasság elől menekült el. És lám: Denverben ismerte meg Morris Myersont, akivel 1917-ben kötött házasságot. Golda egyetemistaként csatlakozott a cionista mozgalomhoz, a fiatal pár 2921-ben Palesztinában telepedett le.

Varga Hedda nyitotta meg a kiállítást

Fotó: Unger Tamás

Az államalapító

Golda Meir 1948-ban egyike volt Izrael állam megalapítóinak, majd 1949-től 1956-ig az ország munkaügyi, 1956-tól 1965-ig pedig külügyminisztere volt. 1965-ben betegségre és kimerültségre hivatkozva lemondott, 1969-ben azonban Lévi Eskól miniszterelnök váratlan halála után ő lett az új miniszterelnök. Akkor már beteg volt - de soha nem adta föl.

„Golda az egyetlen férfi a kormányban” – mondta róla a Dávid Ben-Gúrión izraeli miniszterelnök - a mondat olvasható a Savaria mozi kiállításán, jellemezve egyúttal a férfiközpontú világot, a férfiközpontú politikát, sőt a férfiközpontú zsidó hagyományokat is.

Golda Meir életének fontos pillanatai a tárlaton

Fotó: Unger Tamás

Helen Mirren játssza

Az Oscar-díjas Helen Mirren játssza Golda Meirt abban az új játékfilmben, amelyet a szombathelyi tárlatnyitó után levetített a Savaria mozi. Ahogy a filmajánló mondja: 1973 októberében, Golda Meir kormányzása legvégén tört ki az ún. jom kippuri háború, Izrael és több, Egyiptom és Szíria vezette arab ország között. Ezt a 20 napig tartó háborút kíséri figyelemmel a Golda című életrajzi film, Guy Nattiv rendezésében.