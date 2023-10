Ennek érdekében az árusok mindent meg is tettek, mindenki igyekezett standjánál látványosat nyújtani, gondosan elrendezett portékák sorakoztak a pultokon. Az árusok és a vásározók közül többen régi jó ismerősként üdvözlik egymást, a kedvenceket a szokásos helyükön keresik fel vevőik. A belvárosi forgatagban sétálgatva jól látszott, a legnépszerűbbek a harapnivalók és italok voltak, de sokan vittek haza vásárfiát is a natúrparki települések kézműveseinek kínálatából. A város több pontján fellépők emelték a hangulatot: a Fő téri színpadon zenés-táncos produkciók váltották egymást szombaton és vasárnap, a Jurisics-vár bejáratánál népi dallamok szóltak, a belső várudvar színpadán is a zene és a tánc kapott főszerepet. Vasárnap, a Natúrpark gyöngyszemei főzőverseny eredményhirdetését megelőzően az Ataru Taiko ütőegyüttes űzte el dobjaival az esőfelhőket Kőszeg felől.