Nyílt pályázati felhívást tett közzé a jövő évi szakmai tevékenységek megvalósítása és megújítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Színházművészet Kollégiuma. Felhívásukban hat különböző céllal hirdettek pályázatot, a többi között „Új színházi, bábszínházi produkciók megvalósítása – kiemelten magyar szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint pályakezdő alkotók és előadók közreműködésével létrejött produkciók létrehozásának támogatása”, valamint „Már bemutatott színházi, bábszínházi produkciók Magyarországon és határon túl történő továbbjátszása” céllal. Az érintett szervezetek maximum 3, illetve 2 millió forint támogatást igényelhettek. A pályázat kötelező önrészt nem írt elő, és fenntartási költséggel sem jár – tudtuk meg a legutóbbi közgyűlés elé került előterjesztésből. A Mesebolt Bábszínház is élt a pályázati lehetőséggel: szeptemberi határidőig két pályázatot nyújtottak be a NKA Színházművészet Kollégiumához. Dániel András meséjéből új előadást állítanának színpadra, emellett a társulat folytatná A királyok könyve című osztályteremszínházi előadássorozatát Erdélyben. 3, illetve 2 millió forintra nyújtották be igényüket terveik megvalósítása érdekében