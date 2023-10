Kányádi Sándor szokott arról szépen beszélni, hogy talán nincs is olyan magyarok lakta település, ahol valamikor ne látták volna – ne vélték volni – Petőfit fölbukkanni. A legenda a Petőfi 200-emlékévben ismét életre kelt, csak kicsit másképp. Persze Petőfi ezt az utat Székesfehárvártól Ostffyasszonyfáig tényleg megtette, 16 évesen: Salkovicséktól Salkovicsékig. Most Móricz Hetény, a pápai gimnazista vállalta a „Petőfi-hasonmás” szerepét. Annyit változott a kor, hogy nem gyalogolt, hanem elektromos kerékpárra szállt. Az utat ma már Petőfi-emlékhelyek kísérik.

A Celldömölkre érő zarándokok október 6-án részt vettek az aradi vértanúkra emlékező ünnepségen, Móricz Hetény, az ifjú Petőfi hasonmása verset is mondott.

A Soltis-színházban próbálják Az apostolt

Fotó: Giczi Sándor

Aztán benézett a Soltis Lajos Színházba, ahol pedig Pesti Arnold vezetésével éppen Az apostol próbája zajlott. Az apostolban Petőfi az 1848-as forradalomban szerzett tapasztalataival vet számot, voltaképpen önéletrajzi alapon. A Soltis-színházban november elején tervezik a bemutatót. A színházban az ifjú Petőfi ajándékot is kapott, a helybeli éremgyűjtők üdvözletét Németh Tibor, a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának vezetője tolmácsolta. A csomagban régi pengő és forint volt, plusz egy mai, fémből való kétszázas érme: Petőfi 200-emlékév van.

Ajándékozás a Soltis Lajos Színházban

Fotó: Giczi Sándor



Másnap, szombaton délelőtt a KMKK előtti térről indultak tovább Kemenesmihályfára, ahol a faluházban várták őket. Onnan aztán elindultak Ostffyasszonyfára, ahol pedig nagy szeretettel, vendéglátással, programokkal fogadták őket. „A Petőfi hasonmás Móricz Hetény különleges utónevére utalva József Attila ikonikus versének szavait idézve invitáljuk a vállalkozó kedvűeket: A hetedik te magad légy!” – mondta-írta Németh Tibor. A magyar eredetű Hetény azt jelenti, hogy hetedik (gyermek a családban).

Látogatás a Soltis Lajos Szíínházban

Fotó: Giczi Sándor



És itt be is zárul egy szép kör: József Attila számára Petőfi volt az elsőszámú, nagy példakép – fotók is készültek róla „Petőfi-pózban”, Petőfi-hasonmásként.