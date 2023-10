A kultúrotthonnál gyülekeztek kora délután a jókedvű felvonulók, köztük a civil szervezetek, mint a sportkör, a tűzoltó-egyesület és a Rozmaring énekkar, valamint az iskola, az óvoda képviselői és családok, baráti társaságok. A rendezvényen részt vett dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, a térség országgyűlési képviselője is. A kisbíró már az induláskor kikiáltotta az esemény apropóját: a rigmusokból kiderült, hogy a szüreti időszakot lezáró eseményre gyűltek össze. Felsőcsatár több utcáját érintette a feldíszített járművek menete kettő megállóval. Végighaladtak a Petőfi utcán, tovább a Pinka utcára bekanyarodva. A Pinka híd előtti réten mutatták be produkcióikat, akik műsorral készültek. Az Arany János utcán haladtak tovább, az italboltnál, a második állomáshelyen is hosszabban időztek. Családok készültek: asztalokra kirakott finomságokkal, süteménnyel, itallal kínálták a felvonulókat, akik a művelődési házba tértek vissza. Este a Žgano zenekar gondoskodik a jó hangulatról a szüreti bálban.