Október 6., az aradi vértanúk emléknapja alkalmából vármegyénkben több helyszínen is rendeznek megemlékezéseket. Szombathelyen a városi megemlékezés ma 16 órakor a premontrei gimnázium aradi emlékfala előtt kezdődik. 17 órakor a Batthyány téren gróf Batthyány Lajos emléktáblájánál tartanak ünnepi megemlékezést. Műsort adnak a premontrei gimnázium és a Zrínyi-iskola diákjai és a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület. Kőszegen 17 órakor a Jurisics vár lovagtermében tartanak megemlékezést az aradi vértanúk mártírhalálának Sárváron 17 órakor, a Batthyány-szobornál gyűlnek össze az emlékezők. Ikerváron a Batthyány Lajos Művelődési Házban és a Batthyány-emlékműnél lesznek az ünnepi programok. 15.15-kor Párhuzamok címmel kerekasztal-beszélgetést tartanak, melynek témája a Batthyány-per lesz. 17 órakor megkoszorúzzák az ország első, egész alakos Batthyány emlékművét. Rátóton az Aradi Emlékparkban tartják meg a megemlékezést. 16.30-kor ünnepi beszédet mond V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

Rendezvények a vármegyéből

KONCERT SZOMBATHELY Október 6., péntek 20 óra – Végállomás Klub: Red Rockets. Vendég: End Of Paradise. Október 8., vasárnap 19 óra – Bartók Terem: Capella Savaria hangversenye. Október 11., szerda 19 óra – Agora – Művelődési és Sportház: Szerda esti akusztik. Járai Márk. SÁRVÁR Október 7., szombat 19 óra – Nádasdy-vár: Jótékonysági koncert Benya gyógyulásáért. SZÍNHÁZ SZOMBATHELY Október 8., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin terem: Lázár Ervin: Manógyár – avagy mindenkinek vannak manói című előadás. RENDEZVÉNY SZOMBATHELY Október 7., szombat 13 órától – Agora – Művelődési és Sportház: 15. Japán nap. Kézműves-foglalkozások, japán témájú játékok, előadások, bemutatók (kimono, sport, cosplay, kalligráfia, japán „tetoválások”), kiállítások (bonsai, kard, festmény). Japán gasztronómia és Ataru Taiko-koncert. Október 8., vasárnap 7.30– 11.30 óráig – Városi Vásárcsarnok, Hunyadi út felőli kiscsarnok: Hacuka közösségi vásár, ahol 40 árus kínál használt, de minőségi női és férfiruhákat, gyerekruhákat, játékokat, könyveket, ékszereket, kiegészítőket, lakásdekorációs kellékeket a vásárlóknak. Október 10., kedd 17 óra – Agora–Savaria Filmszínház: Világjárók – Nápolyból a Lipari-szigetekre. Vitorlával a vulkánokhoz. Előadó: Király Márton gasztronómiai újságíró, nemzetközi borszakértő. Október 11., szerda 18 óra – Víztorony: Egy igazi álomutazás megszervezése: hasznos tanácsokkal a kezdetektől a megvalósításig! Előadó: Tóth Péter – utazási tanácsadó. SÁRVÁR Október 7–8., szombat–vasárnap – Vadkert Major: Októberfest. Családi programokkal és bajor gasztronómiai ínyencségekkel várják az érdeklődőket. Lesz légvár, pónilovaglás, lovaskocsikázás, A Force1 tánciskola gyermek hiphop táncbemutatója, gyermekfoglalkozások. GENCSAPÁTI Október 7., szombat – művelődési ház: Gencsapáti szüret. Szüreti felvonulás és mulatság. A vonulás 13 órakor indul a művelődési ház elől, majd a menet végigvonul a település utcáin, és viszszaérkezik a kiindulópontra. A gyermekek és idősek kisvonatra is felszállhatnak. A szüreti mulatság 19 órakor kezdődik. Zenél Bakos Roli, közreműködik a Zsivány Zenekar és bemutatkozik a gencsapáti KÁOSZ zenekar. CSÁKÁNYDOROSZLÓ Október 7., szombat – Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközpont: „Állati jó nap” címmel témanap a felelős állattartás jegyében. Program: 10.30-kor „Ül! Áll! Feküdj!” – engedelmességi bemutató a Körmendi Kutyasport Centrum – Kántor és Csupati Kutyaiskola oktatóival és tanulóival. 11 órakor Ismerkedjünk meg a rendőrkutyák munkájával – Sebők Győző körzeti megbízott. Tanuljunk játékosan a felelős állattartásról a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával. 12.30-kor Zsákbamacska – avagy a macskákról kicsit másként – ismeretterjesztő előadás, Gruber Ágnes természetvédelmi őr. 13 órakor Kutya baja… – Beszélgetés az állatorvossal. 13.30-kor bemutatkozik egy kevésbé ismert kutyás sport: Hoopers bemutató Ágival és Ércessel. 14 órakor ismerkedés Csikasszal, a nádi farkassal – Gruber Ágnes természetvédelmi őr. CÁK Október 7–8., szombat–vasárnap – Cáki Pincesor: Gesztenyés Gasztro Fesztivál. Programok: szombaton 11 órakor Paprika Jancsi Bábszínház. 15 órakor MaCák. 15.10–15.30 óráig Kőszegfalvi Német Nemzetiségi Kórus. 15.30–16 óráig Gradišće Horvát Kulturális Egyesület szentpéterfai táncegyüttese és tamburazenekara. 16–16.45 óráig Peltzer Géza tangóharmonika. 17 órakor 4forDance – HUNGARITMUS. Vasárnap 14 órakor MaCák. 14.10–14.30 óráig Vaskeresztesi Német Nemzetiségi Tánccsoport. 14.30–15.30 óráig Dávid Klezmer Band. 15.30– 16.30 óráig MaCák – szirtaki, majd Sarantis Mantzourakis bouozouki művész és az Astra Görög Tánccsoport. 16.30–17 óráig Zsivány Zenekar. 17 órakor Kellene Kis Kert. Mindkét napon: honfoglalás kori életmód-bemutató, lovagoltatás, népi fajátékok, gyermekprogramok. Gábriel Mónika rajzaiból, festményeiből rendezett kiállítás. KÖRKÉP Október 7., szombat – Vasi Hegyhát: VI. Hegyháti Tájoló. Oszkón a Hegypásztor birtokon: gasztronómia bemutató, gombatúra, borkóstolás a Gombás-pincében, kézműves-foglalkozások, Pincetájház megtekintése, interaktív gyermekműsor, papírszínház, Boglya együttes koncertje. Olaszfán a Zsák-hegyen: helyi ízek, helyi gasztronómia, borkóstolás, részegszemüveg kipróbálása. Gersekaráton a Karát-hegyen: helyi hagyományos borászati eszközök megtekintése, tájjellegű ételek kóstolása, borkóstolás. A Honvéd u. 2. szám alatt: 13 órától dekoráció és jelmezkészítés, 14 órától szüreti felvonulás a település utcáin, majd szüreti bál. Döröskén a Fő u. 29. szám alatt: Sakura Egyesület Közösség szervezésében 12 km és 24 km teljesítménytúra rajtja, 10–16 óráig a Megyei Értékű Mérleggyűjtemény megtekintése vezetéssel, 17 órakor dr. Illés Péter előadása „Tájfenntartó szőlőhegyi gazdaközösségek” címmel. 10–16 óráig állatsimogató Nagy József portáján. BÜK Október 7., szombat 9–12 óráig – Büki Művelődési és Sportközpont: Társasjáték Szombat. KIÁLLÍTÁS SZOMBATHELY Október 10., kedd 17 óra – ELTE SEK, C épület aula: „A klíma és én” című vándorkiállítás megnyitója. Köszöntőt mond: Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa, dr. Lenner Tibor, az ELTE BDPK igazgatója. A kiállítást megnyitja: dr. Kúti Zsuzsanna, a Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoportjának elnöke. A kiállítás október végéig látogatható. Október 12., csütörtök 16.30 – Schrammel-gyűjtemény: A női test himnusza. Schrammel Imre keramikusművész nőalakjai az életmű-kiállításban. Ingyenes tárlatvezetés a „Rózsaszín október” program keretében. Tárlatvezető: Czenki Zsuzsanna esztéta, általános igazgatóhelyettes.