A program első része a Szülőföldünk értékei címet kapta, így szinte evidens volt, hogy a jubiláló együttes szűkebb pátriánkból válogat, a hazaiból ad ízelítőt, a sajátból hoz kóstolót.

A nyitószám mi más lehetett volna, mint a fergeteges gencsi lakodalmas, dr. Györke Eszter és Molnár Péter Megettük a vacsorát, kisöpörjük a szobát című kompozíciójában. In medias res volt a kezdés, a táncosok belevágtak mindennek - de főleg a jókedvnek - a közepébe. Ezután az együttes állandó kísérője, a jövőre szintén jubiláló Boglya Népzenei Együttes Mi van a csöbörben? címmel szalafői dallamokkal kedveskedett a gencsapáti hagyományőrzőknek. A folytatásban a generációk közötti átörökítés elevenedett meg a színpadon az Anyáink öröksége című koreográfiában, amely jelezte: az életben a legfontosabb a gyermeki öröm, a tiszta lélek, az anyai szeretet és a felmenőink iránti tisztelet. Györke Eszter ünnepi alkalomra összeállított koreográfiáját Vas vármegyei és őrvidéki gyermekjátékokból, dallamokból válogatta. Az első rész zárásaként elgörbült az este. A történet valamikor régen, talán 2015 őszének első szombatján kezdődött Gergáczék pincéjénél a gencsi szőlőhegyen, és be kell valljuk, a dínomdánom azóta is tart. Férfimulatsággal indult az egész, de az asszonyok sem akartak kimaradni belőle. Azóta legenda lett az ihletadó szőlőhegy. A műsorszámban közreműködtek az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes tagjai.

A második, kitekintő rész gömöri mulatsággal kezdődött, majd Érsekcsanád, Hőgyész, Kalocsa, Kapuvár, Szany, Szil és Vitnyéd települések Fülöp Ferenc-díjas táncosai adták át ajándékaikat, természetesen táncok formájában. Ezután a horvátországi, szlavóniai lakodalmak hangulatát idézték meg a fellépők, zárásként pedig Víz alá, víz alá címmel vasi népdalokat adott elő Bognár Szilvia, Tanai Erzsébet és a Vasi Népdalstúdió Boróka együttese.

Héra Éva, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnöke méltatta az együttes tevékenységét, majd így szólt a táncosokhoz: -Egy percre gondoljanak alakítóikra, a családjuk történetére és arra, hogy mennyi örömet hozott életükbe a tánc.

A fináléban az együttes emblematikus tánca, Gerlecz László Regrutázás Gencsapátiban című koreográfiája került színpadra.

A gratulációk sorát V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos kezdte, aki saját "csinálmányaival", különféle pálinkákkal köszöntötte az együttes. Bodorkós Ferenc, Gencsapáti polgármestere örömhírt tudatott a táncosokkal: a hagyományőrzés területén végzett munka elismeréseként az önkormányzat 300 ezer forintot szavazott meg a csoportnak. Nagy Gábor tanácsnok a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Majthényi László üdvözletét tolmácsolta, majd elismerő oklevelet adott át az együttesnek a több évtizedes hagyományőrző, közösségépítő és kulturális munkájáért.

Intézmények, szervezetek és néptáncos közösségek képviselői is köszöntötték az gencsapátiakat, majd - hogy ne csendben kelljen elhagyni a színpadot- jött a ráadás: Porzik, porzik a gencsapáti utca, mikor végig megyek rajta. Nyílnak, nyílnak a babám ablakai, mikor betekintek rajta...

-A közösség ereje mindent visz - mondta mintegy zárszóként Varga Albin. Ezt nemcsak a táncosok, hanem mi, a közönség soraiban is megtapasztalhattuk. Belemerültünk, magunkba szívtuk, elraktároztuk egy időre. Mondjuk 185 évre, merthogy a "boglyás" Földesi János legalább ennyít kívánt a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttesnek.