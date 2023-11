Fodor István, a Szombathelyi Tankerületi Központ igazgatója a gyerekek Szent Márton történetétől való megérintettségét hangsúlyozta: a hiteles élet, egy-egy gesztus, a jóság és az irgalom olyan hatású, hogy 1700 éven keresztül nem felejtjük el. Szent Márton az egyház legismertebb szentje, az első olyan, aki nem vértanúsága miatt lett szent, hanem mert olyan volt az élete. Több mint tízezer templom van a világban neki dedikálva. Ez az első reménységünk arra, hogy érdemes jónak lenni, érdemes bízni akkor is, ha az élet sokszor megcáfol minket.

Kóródi Tibor hitoktató a szombathelyi megyés püspök, dr. Székely András nevében köszöntötte a rajzverseny résztvevőit. Kiemelte: fontos észrevenni az élet apróságait, ahogyan Szent Márton is tette, amikor nem hagyta figyelmen kívül az út szélén fázó koldust. Amint mondta, az újrakezdésből is példát adott nekünk, hiszen újra kellett kezdenie az életét Savaria, Itália után és Galliában, francia földön is.

Tóth Csaba festőművész megosztotta a gyerekekkel, hogy nagyon nehéz volt zsűrizni a pályamunkákat, nehéz volt az „igazságosságot” gyakorolni, mert a gyermekrajzok elbírálásakor az a tét, hogy ezek felérnek az egyetemes művészettel.

- A gyermekrajz a gyermek önazonosságának, bontakozó, fejlődő lelkének, világképének tükörképe – az összes titokkal és rejtelemmel együtt, ami benne megtalálható. Ezért a gyermekrajz más kategória, mint a felnőtt képzőművészet, ugyanakkor – épp az említett sajátosságai miatt – egyetemesnek tekinthető. Minden olyan érzés és gondolat, ami a gyermekrajzban napvilágot lát, azt el kell, hogy fogadjuk olyan értéknek, ami a legnagyobb művészeti alkotások megjelenési formáiban is megnyilvánul. Épp abból kifolyólag, hogy a gyermek is az igazságra, az őszinteségre törekszik, amikor alkot – mondta Tóth Csaba. Mártonról szólva úgy fogalmazott: az első olyan szent, aki életszentsége okán lett az, és ez lehet példa előttünk. Európának - és Szombathelynek is - Szent Márton a védőszentje, a patrónusa. Megfigyelhető a történelemben, hogy amikor a város hűséges volt Szent Mártonhoz, Szent Márton felemelte, vagyis oda-vissza hatás működik, egy nagyon fontos, életre szóló, jövőbe mutató kapcsolatról van szó.

A rajzversenyre több mint 300 mű érkezett, az értékelésnél négy kategóriában osztottak ki közel félszáz díjat osztottak ki a különdíjakkal együtt.

A fő szervezők Horváth Andrea, a Váci AMI intézményegység-vezetője és Bodorkós András képzőművész, a Váci iskola grafikai műhelyének vezetője voltak (képünkön), ő beszél a kiegészítő hanganyagunkban a versenyről és az eredményekről.