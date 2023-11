A 2023/24-es évadban több Lázár Ervin-mesével készül a Mesebolt. A Manógyár után most a Szegény Dzsoni és Árnika került színre, a szombathelyi bábszínházat jellemző sok invencióval. A színpadon Lukács Gábor, körülötte sok tárgy, a telefonban Varga Bori hangja. És akkor a történettel együtt a tárgyak is új életre kelnek.

Fotó: © Cseh Gábor

Bábszínpadra írta: Kolozsi Angéla

Zeneszerző: Gyulai Csaba

Tervező: Trifusz Péter

Rendező: Kovács Géza

Szereplők: Lukács Gábor, Varga Bori

Bemutató: 2023. november 12.

Ajánlott korosztály: 4 éves kortól



„- Írjál nekem egy mesét.

- Miről?

- A kacsakirályról meg a kacsa-királykisasszonyról.

- Két kacsáról?

- Igazából nem kacsák ám!

- Hanem?

- Valódi király meg valódi királykisasszony. Csak a gonosz boszorkány elvarázsolta őket.

- Miért varázsolta el őket?

- A szegény Dzsoni miatt.

- Ez a szegény Dzsoni egy angol?

- Dehogy angol! A szegény Dzsoni az a szegény Dzsoni, és kész. Nincsen neki semmije, vándorol a világban, és fütyörészik.”

Így kezdődik Lázár Ervin 1981-ben írt meseregénye, melyben apa és gyereke együtt talál ki egy kalandos és megható, vicces és bölcs történetet. És míg a regény születésének idején egy térben mesélhetett felnőtt és gyerek, negyvenkét évvel később már úgy is tudunk együtt mesét szőni, hogy a világ két különböző végén vagyunk. Mert bármerre sodorjon is bennünket az élet, nagyon-nagyon kell akarni, hogy közösen meséljünk. És nagyon-nagyon kell akarni, hogy a valóságban is jóra forduljon minden.



Az előadás létrejöttét a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatta.