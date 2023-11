Néha a legkisebb településeken történnek a legnagyobb dolgok – ezt erősítette meg köszöntőjében Csiszár István, Pinkamindszent polgármestere is, majd Rajner Ágota közművelődési szakember mondta el Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című versét. Kékesi István Gábor így fogalmazott: – Mértékadó pillanatok részesei lehetünk, hiszen él a faluban egy fiatalember, aki – bár informatikusnak tanul Szombathelyen – művészetre adta a fejét és minőségi munkákat készít. Gyurkát – így hívják a legtöbben – kisgyermekkora óta ismerem, mindig lehetett sejteni, hogy van benne esztétikai érzék. Remek fotói vannak, emellett az otthoni kerti tó is az ő keze munkája. Most absztrakt, a valóságon túlmutató képekkel állt a nagyközönség elé. A fiatalember nagyon jól dolgozik a színekkel és a vonalakkal, de festményeinek nincs címe, a szemlélődőre bízza az értelmezést. Sőt hogy még izgalmasabb legyen, egy játékot is indított: az egyes képekhez tartozó címeket, hangulatokat, érzéseket papírra vetheti, és egy kis dobozba helyezheti az érdeklődő.