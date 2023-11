Köszöntőjében Dömötör Gábor alpolgármester, a helyi értéktár bizottság elnöke emlékeztetett: néhány éve hagyományteremtő szándékkal indítottak sorozatot az Erdődy-családról, amelyet szoros szálak fűznek Véphez. Bakóc Tamás esztergomi érsek a halála után vagyonát unokaöccsére, Erdődy Péterre hagyományozta. Így lettek az Erdődy család tagjai 449 évig (1496-1945) „Vép földesurai, gazdasági és társadalmi életének irányítói”.

Horváth Richárd úgy kezdte: amikor Bakóc Tamás neve elhangzik, mindenkinek a nagy hatalmú főpap, a bíboros, Ulászló király kancellárjának képe villan be, aki majdnem pápa lett. A kép nagy részben igaz, ám „csak a történet végét” mutatja, amikor az 1500-as évek elejére a hatalma csúcsára érkezik Bakóc. Az életpályája sokkal korábban született – főpapi, politikusi karrierjének felépülését mutatta be és azt, hogy milyen tudatosan építettecsaládja jelenét és jövőjét. A múltidéző esten a grófi család tagjai közül Erdődy László és Erdődy Ilona leánya, Elisabeth Mensdorff is jelen voltak.

A folytatásban Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatója mutatta be a 100 x szép Vas vármegye című 2023-as kötetet. A könyv az ezredforduló után húsz évvel korlenyomatot ad a vármegyéről. Száz ember – polgármesterek, tudósok, közéleti emberek, politikusok, orvosok, a történelmi egyházak képviselői – vallomása egyedi grafikákkal, diótus-rajzokkal.