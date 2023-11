Harminc évvel ezelőtt tíz lelkes csepregi úgy gondolta, hogy intézményi formában többet tehetnek a hagyományőrzésért és a kulturális élet élénkítésért, így 1993 februárjában megalakították a Farkas Sándor Egyletet. Volt köztük orvos, régész, óvónő, hentes, autószerelő. – Az alapító és az első elnökök, Sudár Lászlóné, Horváth Gyuláné alakították ki azt a csapatot, ami ezt a három évtizedet végigvitte – mondta a Vas Népe podcastjában Haizler Ákos, az egylet jelenlegi vezetője.

– A társaság fénykorában negyven-ötven tagot számlált. Színdarabot játszottunk, később pedig megtanultunk citerázni. Csepregen egykoron híres volt a legényegylet, ennek a hagyományát is felelevenítettük. Nótadélutánokat rendeztünk. Sokszor a művelődési házban helyet sem lehetett találni, olyannyira telt házunk volt. Az egylet, bár a tagság már korosodik, de még mindig aktív: több városi esemény megszervezésében is részt vesznek. A beszélgetésben szó esik a névadó Farkas Sándor életútjáról is. Hallgassa meg!