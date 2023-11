A bemutatóról elismerően írtak a korabeli kritikák is. Egyenesen a magyar operett megszületéséről beszéltek, míg Kacsóh Pongrácot a műfaj megteremtőjeként ünnepelték. Az újságírók kiemelték Bakonyi Károly érdemeit, amiért hű maradt az eredeti mű szelleméhez, és az elbeszélés gazdag cselekménysorából egy pergően érdekes színdarabot írt. Kacsóh Pongrác zenéjét korszakos jelentőségű és értékes muzsikának titulálták. Az eredetileg az operett műfajába sorolt művet már a kezdetekkor is többen dalosjátéknak, illetve vígoperának nevezték. Egyfajta sajátos magyar stílus létrejöttéről is szóltak az írások.

A bemutatót követően megszakítás nélkül 165 alkalommal játszották a darabot táblás ház („minden jegy elkelt” táblával) előtt a Király Színházban, összesen pedig 689 alkalommal került itt színre. A premiert követő néhány hónap alatt huszonkilenc vidéki színház vette meg az előadás jogát, a vidéki primadonnáknak még János vitéz-versenyt is tartottak. A siker példátlan volt.

Emlékezetes előadás volt a Hevesi Sándor által 1927 szilveszterén rendezett jótékonysági est, melyre Kukorica Jancsi szerepébe meghívták Fedák Sárit, Bartolót pedig az akkor nyolcvanhét éves Kassai Vidor alakította. Az előadás előtt tiltakozások voltak, hogy a Nemzeti Színházban operettet adjanak elő, de akkora volt a siker, hogy végül harminchat előadást kellett tartani - írja a Wikipédia.

A dúdoláshoz pedig egy kis dalszöveg:

Van egy szegény kis árva lány,

Nincs apja, nincsen anyja ki szeresse,

Van egy barátja, a magány

És a patakban mos-mos reggel este.

A mostohája szidja, bántja,

Az árvalánynak rossz a sorsa.



(Refr.:) A kis patakban a leányka fehér ruháját mossa-mossa.

