Laczó Tamás, a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelenteket a kiállítás megnyitóján, majd Fekete Tamás fotóművész vette át a szót, kiemelve, hogy régi baráti kapcsolat fűzi a kiállítóhoz, Lángh Gáborhoz, aki Sopronban született, és azóta is ott él, ott tevékenykedik. A fotós gyermekkora óta készít képeket, de a tudatos képalkotás 2004-ban jutott döntő szerephez az életében. Az absztrakt a kedvence, ezt a tényt a körmendi kiállítás egyértelműen alátámasztja. A megnyitón elhangzott: Lángh Gábor a fotózással kapcsolatos alapismereteket a Széchenyi István Gimnázium fotószakkörében sajátította el. A tudatos képalkotás érdekében 2002-től folyamatosan képezte magát, 2006-ban belépett a Soproni Fotóklubba, amelynek azóta is aktív tagja. 2011-ben a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége E-MAFOSZ diplomát adományozott a soproni fotósnak, 2014-ben pedig a FIAP a nemzetközi fotóművészeti tevékenysége elismeréseként EFIAP /FIAP Kiválósága diplomát vehetett át az alkotó.

- Lángh Gábor számára meghatározó volt a Soproni Fotóklub miliője, ahol olyan emberekkel találkozott, akik inspirálták, így ő maga is egyre magasabb szintre jutott - mondta Fekete Tamás, majd a kiállítás címére tért ki: az absztrakt elvonatkoztatást jelent, egy picit mást értünk alatta a tudományban, mást a művészetben. Utóbbit tekintve az alkotók úgy próbálják bemutatni a valóságot, hogy nem valósághű elemekből építkeznek.

-Az absztrakt művészet nem mai találmány, a 20. század elején nagyon sokan művelték, főleg az avantgárd irányzat képviselői. Láng Gábor képein is nagyon sok absztrakt elem látható, ezekkel nagyszerűen mutatja be a mögöttük rejlő valóságot. Az alkotónak és a befogadó intézménynek - azon belül Laczó Tamás igazgatónak és Jámbori Tamás tanárnak - is köszönettel tartozunk a kiállítás létrejöttéért, a tárlat sokat segít abban, hogy jó "képértővé" és "képolvasóvá" váljanak azok, akik megtekintik a képeket - hangzott el zárásként a kiállítás megnyitóján.