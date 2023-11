A könyvet bemutatja Salamon Viktória, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Csoportjának elnöke, közreműködnek a Bartók Béla Zeneiskola növendékei.

„Az istenkeresés útjain” című könyv nem szórakoztató olvasmány, de nem is hitbuzgalmi irat, hanem olyan alapvető hit – és erkölcstan, amelyet mindenki olvashat. Mondanivalója súlyos, stílusa mégis élvezhető. A könyvben sokat emlegetett mértéktartás itt nemcsak erkölcsi-etikai, hanem filozófiai fogalom is. Ez biztosítja a látszólagos ellentétek egységét és a hívő ember életének – a kereszthordozásban is megőrzött – harmóniáját. (Dr. Márfi Gyula)