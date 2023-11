A Szülőföld Kiadó minden lehetőséget kihasznál a helyi irodalom és művészet népszerűsítésére. Kiadványok sokszínűségével villantja fel a szűkebb környezetünk gazdag élményvilágából született alkotásokat. Küldetésnek tekinti ezt a feladatot,s támogat minden arra érdemes művészembert. Pődör György neve nem ismeretlen körünkben, de mondhatjuk, országosan is figyelemmel kísérik tevékenységét. A Vasszilvágyon született, jelenleg Vasszécsenyben élő nyugdíjas mérnök-tanárt nem kell bemutatni. A Savaria egykori igazgatója népszerű szakember, pedagógusként és ásványgyűjtőként, múzeumvezetőként és irodalmi munkássága alapján egyaránt becsülik. Kilenc önálló kötet és közel félszáz antológia jegyzi verseit. Irodalmi munkássága a hetvenes évek elején indult, s egyike volt a SOR című ikonikus vasi antológia alkotóinak. A Hetedik irodalmi periodika nem csupán szerzőként, de rovatvezetőként is jegyzi. A Magyar Kultúra Lovagja, Príma Díjas költő, a Koch Sándor Ásványbarát Kör alapítója és vezetője. Műveinek témáját a változatosság jellemzi. A létkérdésekre adható válaszok, az emberi sorsok ábrázolása korai verseiben már markánsan megjelentek. A vallás, a család szentsége, a szerelem és a szeretet gyönyörű és elgondolkodtató alkotásokban jelenik meg, éppúgy, mint a magyarság-tudat belsőből fakadó megnyilvánulása. Önálló kötetekben csillantja felénk az ásványokkal, kristályokkal kapcsolatos hatalmas ismeretét a rá jellemző mérnöki pontossággal és gyűjtői szenvedéllyel átadva. A tősgyökeres vasi származású, a vasi tájhoz mindvégig hű költő most meglepetéskötettel jelentkezett, olyan versekkel, amelyek a téli időszakhoz, annak meghitt pillanataihoz, jeles napjaihoz, és örök ihletőjéhez, a vasi tájhoz köthetők. A Téli csillagfátyol cím azonnal felidézi az olvasóban azt a meghitt hangulatot, ami gyermekkorunkban a havas táj, a szánkózás, a hóember építése jelentett. Csillagfátyol alatt várjuk a kedves télapót, halljuk az érkező szán csilingelését,s a hóförgetegben a rénszarvasok patáinak dobogását. Áhítat önt el bennünket az adventi ünnepek során meghitt családi körben ünnepeljük a Szent Karácsonyt. A költő nem feledkezik meg a vidám szilveszteri és hangulatos, pezsgős, konfettis újévi pillanatokról sem. A karcsú kötet ajándék nekünk, az Olvasónak, mellyel ünnepi pillanatokat teremt téli hétköznapjainkban.

Fotó: Kerényi János